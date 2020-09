Waitz: Mit Moria verbrennt die europäische Idee

Moria evakuieren, Menschen in Österreich aufnehmen

Brüssel (OTS) - Gestern Nacht brannte das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos nieder. Das Lager, das nur für 2000 Menschen ausgerichtet war, ist mit mehr als 12.000 Menschen überbelegt. Geflüchtete lebten dort auf engem Raum und unter widrigen Umständen zusammen. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass eine Person an Covid-19 erkrankt ist. Ob bei dem Brand auch Menschen ums Leben gekommen sind, ist noch unklar.



Thomas Waiitz, EU-Abgeordneter und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: “Das brennende Lager hält uns einen Spiegel vor’s Gesicht: Wir als Europäische Union haben versagt. Das sind unmenschliche Zustände mitten in der EU. Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sind seit Jahren heillos überfüllt und die Menschen unterversorgt. Es fehlt an Infrastruktur, Lebensmitteln und rechtlicher Beratung. Eine Evakuierung ist längst überfällig. Aus Angst vor sinkenden Beliebtheitswerten blockieren rechtskonservative Staatsoberhäupte ein faires Migrations- und Verteilungssystem in Europa und lassen damit tausende Menschen im Stich. Österreich muss jetzt flüchtende Bewohner*innen aus Moria aufnehmen, die nach dem Brand wieder vor dem Nichts stehen. Die ÖVP sollte ihre Blockade aufgeben, statt sich täglich mehr der FPÖ anzunähern.”

