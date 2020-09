AVISO – Hebein/Reiter: Eröffnung „The Word is not enough. Literaturbegegnungen“ in der Kühle Meile Zieglergasse

Wien (OTS) - Die neugestaltete Kühle Meile Zieglergasse wird zur Literaturmeile: Erkunden Sie die schönsten Seiten des Literaturbezirks Neubau bei „The Word is not enough. Literaturbegegnungen“! Es warten Lesungen und Performances in Gassen und auf Plätzen, in den Cafés und Lokalen entlang der neu gestalteten Kühle Meile Zieglergasse, der ersten klimagerechten Straße Wiens. Auch für Kinder- und Jugendprogramm ist mit einer Spielstraße und dem Tag der offenen Tür im Mädchencafé gesorgt. Mit dabei sind viele talentierte und auch prominente Literat*innen und Musiker*innen aus Wien.

Das gesamte Programm finden Sie unter:

https://www.ots.at/redirect/wien.gv.at4

Wir dürfen Sie herzlich zur Eröffnungsfeier mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und Bezirksvorsteher Markus Reiter einladen.

Datum: Freitag, 11. September 2020

Zeit: 14 Uhr

Ort: Zieglergasse/Ecke Westbahnstraße, 1070 Wien

Nach der Eröffnung gibt es die Möglichkeit für Interviews.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu diesem Termin eingeladen.



Rückfragen & Kontakt:

Simon Pötschko

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Telefon: 01 4000-81693

E-Mail: simon.poetschko @ wien.gv.at



Lena Köhler, MA

Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

Bezirksvorstehung Neubau, Hermanngasse 24-26,1070 Wien

Telefon: +43 (0)1 4000 07115

Mobil: +43(0)676 8118 07115

E-Mail: lena.koehler @ wien.gv.at