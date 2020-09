AVISO: Veranstaltung zu "70 Jahre Charta der Heimatvertriebenen"

Freitag, 11. September 2020 um 14.30 Uhr im Palais Epstein

Wien (PK) - Anlässlich der Verabschiedung der "Charta der Heimatvertriebenen" vor 70 Jahren findet auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie des Verbands der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) am Freitag, dem 11. September 2020 um 14.30 Uhr, eine Veranstaltung im Palais Epstein statt.

Als Reaktion auf die nationalsozialistischen Verbrechen sowie der Expansionspolitik des Dritten Reichs wurden zu Kriegsende Angehörige der deutschsprachigen Volksgruppe aus ihrer angestammten Heimat vertrieben und nach Deutschland und Österreich umgesiedelt. Mit dem expliziten Verzicht "auf Rache und Vergeltung", dem Bekenntnis zur "Herbeiführung eines freien und geeinten Europas" sowie zur Teilnahme am "Wiederaufbau" trug die Charta wesentlich zur Integration sowohl der vertriebenen Menschen in ihre neuen Heimatländer als auch der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich in die europäische Staatengemeinschaft bei. Nach der Begrüßung durch VLÖ-Präsident Norbert Kapeller wird NR-Präsident Wolfgang Sobotka die Veranstaltung eröffnen. Neben Statements der Volksgruppen-SprecherInnen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen wird Universitätsprofessor Arnold Suppan im Rahmen einer Key-Note eine historische Einordnung der damaligen Ereignisse vornehmen.

Veranstaltung: 70 Jahre Charta der Heimatvertriebenen

Zeit: Freitag, 11. September 2020 um 14.30 Uhr

Ort: Palais Epstein

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. (Schluss)sue

