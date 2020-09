Gipfeltreffen des Onlinehandels: eCOMMERCE / TECH DAY 2020 holte nationale & internationale Top-Speaker nach Wien

170 hochkarätige Besucher bei Österreichs führendem eCommerce- & Retail Tech-Event. Austrian Trustmark Awards & Retail Innovation Awards verliehen.

Wien (OTS) - Das Who is Who der Handelsbranche hat sich am Montag, 7. September, beim alljährlichen eCOMMERCE DAY des Handelsverbandes getroffen. Der traditionelle Pflichttermin für die österreichische Onlinehandelsszene sowie Brancheninteressierte fand bereits zum 20. Mal statt, allerdings Corona-bedingt zum ersten Mal gemeinsam mit der Technologiemesse TECH DAY im Studio 44 in Wien. Trotz strenger Covid-Sicherheits- und Hygienevorschriften verfolgten mehr als 170 Teilnehmer das von Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eröffnete Event.



Unter dem Kongressmotto "Gamechanger: Tech vs Touch" begeisterten hochkarätige Speaker wie flaconi CFO Kathrin Nusser, Ecommerce Europe Director of Public Affairs Luca Cassetti, Unito/Otto-CEO Harald Gutschi, Mastercard Austria Chef Christian Rau, Post Vorstand Peter Umundum, Puls 4 Fitnesscoach Roman Daucher, Lagerhaus e-Service Geschäftsführerin Stephanie Reimann, Blue Yonder Gründer Michael Feindt, Business Angel Werner Wutscher, EPU Österreich Initiatorin Sonja Lauterbach und viele mehr das Publikum mit spannenden Insights. Die Schwerpunkte des Events waren Shopsysteme, Marketingmaßnahmen im eCommerce, AI & Robotics, Cross Border Strategien und Logistiklösungen.

Darüber hinaus wurden brandaktuelle Entwicklungen, Learnings aus der Corona-Krise und Studienergebnisse (eCommerce Studie Österreich 2020, Digital Visibility Index, Omnichannel Readiness Index) präsentiert, die begehrten Trustmark Austria Awards & Retail Innovation Awards vergeben und im Rahmen von Panel Discussions innovative Best Practices diskutiert. Ungeachtet des dichten Programms kam auch das Networking nicht zu kurz. Réka Artner, Leiterin des Business Development Teams des World Data Lab, führte als Moderatorin kompetent und charmant durch den Tag.

Den vollständigen Nachbericht zur Veranstaltung sowie Pressefotos finden Sie auf www.ecommerce-day.at





Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at