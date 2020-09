Vollath fordert Evakuierung des Flüchtlingslagers in Moria und Europäische Asylreform

Humanitäre Katastrophe hat sich angekündigt - EU muss jetzt handeln

Wien (OTS/SK) - Das größte Flüchtlingslager in Griechenland steht in Flammen. Für SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath ist das heillos überfüllte Camp in Moria bereits "seit Jahren eine humanitäre Katastrophe". Sie reagiert mit großer Besorgnis auf die aktuelle Situation: "Europa hat viel zu lange gewartet - die Bedingungen in Moria sind dramatisch und haben sich in den letzten Monaten durch die Covid-Krise noch einmal massiv verschärft. Diese Katastrophe hat sich angekündigt. Denn viel zu viele Menschen sind in Moria untergebracht, ohne ausreichende hygienische Versorgung und ohne Perspektive. Es ist jetzt die gemeinsame Aufgabe der Europäischen Union, das Lager zu evakuieren und die Menschen in Sicherheit zu bringen.“ ****

Einmal mehr spricht sich Bettina Vollath für ein neues, solidarisches EU-Asylwesen aus und ortet das Versagen sowohl bei der EU-Kommission als auch den einzelnen Mitgliedsstaaten. „Die EU-Kommission hat eine Reform für April angekündigt, und immer wieder verschoben. Das EU-Parlament hat seine Hausaufgaben längst gemacht und bereits 2016 einen Vorschlag für ein gemeinsames europäisches Asylsystem basierend auf Verteilung vorgelegt.“

Neben der EU-Kommission sieht Vollath dabei vor allem die Mitgliedstaaten in der Pflicht: "Mit der Blockade einzelner Mitgliedstaaten muss jetzt endlich Schluss sein. Wir sind als Union verpflichtet, faire Verfahren und eine menschenwürdige Unterbringung zu organisieren. Das kann nur dann funktionieren, wenn alle EU-Staaten Verantwortung übernehmen. Das würde ich mir selbstverständlich auch von der österreichischen Regierung erwarten. Es ist höchste Zeit, die destruktive Haltung zu beenden und auf den gemeinsamen europäischen Weg zurückzukehren.“ (Schluss) sc

