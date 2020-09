NFL-Comeback auf PULS 24 und PULS 4 mit 3 Live-Spielen in 2 Tagen und exklusivem Kick-Off Talk

Chiefs vs. Texans, Patriots vs. Dolphins und Saints vs. Buccaneers - zum Start der NFL zeigen PULS 24 und PULS 4 so viel Football wie noch nie.

Wien (OTS) - Die Teams bringen sich in Stellung, die Vorfreude steigt. Am Freitag startet die NFL auf PULS 24 mit dem Kickoff-Game zwischen dem amtierenden Super Bowl Sieger Kansas City Chiefs und den Houston Texans in eine neue Saison. Zum Football-Fixtermin am Sonntag folgen mit den Duell der New England Patriots gegen die Miami Dolphins, als auch New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers zwei weiteren hochklassige Partien. Bei beiden Spielen im Mittelpunkt: Star Quarterback Tom Brady.

NFL Kickoff-Game: Kansas City Chiefs vs. Houston Texan

Am 11. September, um 2:00 Uhr live auf PULS 24



NFL: New England Patriots vs. Miami Dolphins

Am 13. September, um 18:50 Uhr live auf PULS 24



NFL: New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers

Am 13. September, um 22:20 Uhr live auf PULS 24 und PULS 4



Zur Einstimmung auf die neue Saison präsentiert PULS 24 bereits am Donnerstag den NFL-SEASON-KICKOFF-TALK mit den Kult-Kommentatoren und Romy-Preisträgern Walter Reiterer und Michi Eschlböck, Experte Chris Calaycay und Moderator Phillip Hajszan.

NFL-SEASON-KICKOFF-TALK

Am Donnerstag, den 10. September um 18:30 Uhr live auf PULS 24



Die National Football League live im Free-TV auf PULS 4 und PULS 24 und im Livestream in der ZAPPN App

