NÖ Raumordnungsgesetz bewegt sich in die richtige Richtung

Helga Krismer: „Den Tag nicht vor dem Abend loben – Gesetz ist erst in Begutachtung“

St. Pölten (OTS) - Aktuell liegt die Novelle NÖ Raumordnungsgesetz zur Begutachtung auf. Für die Grünen NÖ ist dieser Entwurf ein Schritt in die richtige Richtung:

„Bei der letzten Debatte zur Raumordnung vor drei Monaten haben die Grünen Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf Verbesserungsvorschläge mit auf dem Weg gegeben: Viele dieser Punkte im Kampf gegen Bodenverbrauch bzw. Begleitmaßnahmen zur Abfederung negativer Auswirkungen sehen wir in dieser Novelle enthalten. Wir sind gespannt, in welcher Form das Gesetz in den Landtag kommt“

