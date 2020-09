Certified Digital Consultants: Digitales Wissen zertifizieren und sichtbar machen

500. „Certified Digital Consultant“ von der UBIT-Akademie incite zertifiziert

Wien (OTS) - Die Digitalisierung schreitet in Riesenschritten voran. Digitale Technologien sind Innovationstreiber und steigern die Flexibilität, Produktivität und Agilität von Unternehmen. Viele kleinere und mittelständische Betriebe benötigen die Expertise und Unterstützung von digitalen ExpertInnen, um die ersten Schritte in Richtung digitale Wirtschaft setzen zu können. Hier setzen Österreichs „Certified Digital Consultants“ der Fortbildungsakademie incite des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit ihrem Fachwissen an. „Mit ihrer Ausbildung und der internationalen Zertifizierung können die Digitalisierungsexperten und -expertinnen österreichischen KMUs und EPUs bei der digitalen Transformation tatkräftig unter die Arme greifen“, sagt UBIT-Obmann Alfred Harl. „Unsere ‚Certified Digital Consultants‘ erkennen Digitalisierungspotenzial, das sonst verloren geht. Solches Potenzial auszuschöpfen kann für viele Unternehmen überlebenswichtig sein“, führt Harl weiter aus.

„Notwendigkeit einer Qualifizierung muss sichtbar gemacht werden“

Christoph Kaiser aus Niederösterreich ist der 500. Absolvent des „Certified Digital Consultant (CDC)”-Kurses der UBIT-Akademie incite. CDCs sind DigitalisierungsexpertInnen, die Betriebe unterstützen, die Chancen der Digitalisierung in den Bereichen Wertschöpfung, Unternehmensführung, Kundengewinnung und vielen weiteren zu erkennen und zu nutzen. Die Bedeutung, dafür auch kompetent ausgebildet zu werden, wird jedoch noch unterschätzt. „Die Qualifizierungen und das Know-how, die Expertinnen und Experten wie ich haben, sind heutzutage wesentlich. Es muss sichtbar gemacht werden, wie notwendig Ausbildungsmöglichkeiten wie diese für unsere Wirtschaft sind“, so Kaiser. Der Fachverband UBIT setzt sich seit Jahren für ein flächendeckendes Fortbildungsangebot in den Bereich Unternehmensberatung und -führung, Digitalisierung und Unternehmensaufsicht ein.

Der Fachverband begrüßt auch die Entscheidung von Margarte Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, das Förderungsprogramm KMU.DIGITAL fortzuführen. EU-weit befindet sich Österreich im Mittelfeld, was den Digitalisierungsgrad von Unternehmen betrifft - weitere drei Millionen Euro sollen in die Digitalisierung kleinerer und mittlerer Betriebe investiert werden. „Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung vorwärts, damit Österreich den digitalen Anschluss nicht verliert. Jetzt müssen diese Investitionen mit dem richtigen Wissen verknüpft werden“, schließt Harl ab. (PWK395/ES)

Der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT)



Mit mehr als 69.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Informationen unter http://www.ubit.at // http://www.beratertag.at // https://ubit-oesterreich.at





