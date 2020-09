Image-Ranking 2020: Wiener Stadtwerke und Konzernunternehmen auf der Überholspur

Wiener Linien und Wien Energie landen als größte Aufsteiger in den Top 10 des TOP-Gewinn-Image-Rankings

Wien (OTS) - Das TOP-Gewinn-Image-Ranking 2020 für die Wiener Stadtwerke, Wien Energie und die Wiener Linien kann sich sehen lassen: Die Wiener Linien landen auf Platz acht und verbessern sich im Vergleich zu 2019 um satte 51 Ränge. Wien Energie springt gleich 53 Ränge hinauf und landet auf Platz zehn. In den Sonderkategorien Transport, CSR & Nachhaltigkeit sind die Wiener Linien als Sieger hervorgegangen. Bei den Themen Karriereschmiede für talentierte MitarbeiterInnen, Innovationskraft, Produkte & Servicequalität erlangen die Wiener Linien jeweils Top 5 Platzierungen.

Zwtl.: Wiener Stadtwerke, Wien Energie und Wiener Linien in Summe 107 Ränge aufgestiegen

Somit sind gleich zwei Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerke in den Top 10. Die Wiener Stadtwerke klettern von Platz 54 auf Platz 51 „107 Ränge sind die Wiener Stadtwerke, die Wiener Linien und Wien Energie in Summe in die Höhe geschnellt“, sagt der Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Martin Krajcsir. Das kommt nicht von ungefähr: „Wir konnten zeigen, dass wir die Stadt auch in Krisenzeiten am Laufen halten. Wir sind gut vorbereitet und bieten den Wienerinnen und Wienern die zuverlässigste Infrastruktur – in der Krise und darüber hinaus“, so Krajcsir.

