NEOS zu Raab: Probleme erkannt – aber offenbar null Interesse an Lösungen

Yannick Shetty: „Wir wissen, dass wir Ganztagsschulen und mehr Ressourcen für Schulen brauchen – die ÖVP hat aber kein Interesse an echten Lösungen.“

Wien (OTS) - „Wenn eine Integrationsministerin immer nur mit dem Problemaufriss kommt, ohne jemals Lösungsvorschläge zu machen, muss man davon ausgehen, dass sie kein Interesse an gelingender Integration hat, sondern, dass es vor allem um Stimmungsmache geht“, so NEOS-Integrationssprecher Yannick Shetty. „Die ÖVP will Probleme, die es im Integrationsbereich gibt, nicht lösen – dann würde ihnen ein ewiges Wahlkampfthema abhandenkommen.“

„Deshalb passiert es auch, dass einiges, was Ministerin Raab heute vorgeschlagen hat, den Empfehlungen von Expertinnen und Experten widerspricht: Wir wissen, dass Integration vor allem im Bildungsbereich geschieht, dass Ganztagesschulen wichtig sind, wir wissen, dass Schulen dafür Ressourcen brauchen. All das müsste man einfach umsetzen. Stattdessen beharrt Raab auf segregierenden Formen, die Probleme am Ende noch verstärken werden.“





