NEOS sehen Pfandsystem „grundsätzlich positiv“

Michael Bernhard: „Wesentlich bei der Umsetzung ist: Auf Praxisnähe achten und kleine Betriebe unterstützen.

Wien (OTS) - „Wir haben den Vorschlag von Umweltministerin Gewessler genau geprüft. Grundsätzlich befürworten wir die Einführung eines Pfandsystems, unter der Voraussetzung, dass diese umfassend, innovations- und unternehmerfreundlich ist und von internationalen Erfahrungen gelernt wird“, reagiert NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard positiv auf das gestern präsentierte Pfandsystem.

„Wir müssen Umwelt und Wirtschaft verbinden. Ein solches System kann auch Innovationtreiber sein, wenn es richtig gemacht wird. Wichtig ist auch, dass es nicht als Einzelmaßnahme kommt, sondern in eine breitere Plastikreduktionsstrategie eingebettet ist, welche im Einklang mit den Vorgaben des EU Kreislaufwirtschaftspakets steht. Wir müssen das große wirtschaftliche Potential und die Expertise in der Abfallwirtschaft in Österreich nutzen und europäischer Vorreiter sein.“ Den Vorschlag von Finanzminister Gernot Blümel, die Kosten auf alle zu übertragen, lehnen NEOS ab. „Wir stehen für das Verursacherprinzip, wer Müll macht, soll dafür zahlen und nicht die Allgemeinheit“, so Michael Bernhard abschließend.

