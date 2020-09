Wölbitsch: Schanigartenöffnung im Winter wichtiger Schritt für Wiener Gastronomie

Neue Volkspartei Wien fordert weiterhin völlige und unbürokratische Refundierung der Schanigartengebühren

Wien (OTS) - „Volle Unterstützung“ kündigt Stadtrat Markus Wölbitsch für den Vorstoß von Tourismusministerin Köstinger an, die Schanigartenöffnung auch im Winter zu ermöglichen. „Die Wiener Gastronomie ist von der Corona-Krise gebeutelt. Die Verlängerung der Schanigärten bis in den Winter ist ein wichtiger Schritt für diese Branche. Zudem sind Schanigärten in der aktuellen Situation eine attraktive Alternative für die Gäste zum Aufenthalt in Innenräumen“, so Wölbitsch. Die Ansteckungsgefahr sei im Freien deutlich geringer. Alle Betriebe, die schon bisher einen Schanigarten hatten, sollen die Möglichkeit erhalten, diesen auch im Winter offen zu halten.

Kritik übt Wölbitsch an der rot-grünen Stadtregierung und den bisherigen Maßnahmen für die Wiener Gastronomen. „Die Corona Hilfen von Rot-Grün sind besonders in diesem Bereich unzureichend. Wir fordern, dass die Stadt Wien allen Wirten, die heuer eine Schanigartengebühr bezahlt haben, diese rasch zurückzahlt. Und zwar pauschal und ohne bürokratische Voraussetzungsprüfung!“ Wiens Wirte beklagen zu Recht die komplizierte und bürokratische Handhabe in der Stadt. Wenn der Vorschlag der neuen Volkspartei Wien umgesetzt wird, würden die Wirte im Schnitt 2.000 bis 5.000 Euro – in Innenstadtlagen auch mehr – zurückbezahlt bekommen. „Das würde sofort Geld in die Unternehmerkassen spülen!“

