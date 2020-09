Life Fitness stellt Axiom-Serie vor: Neue, umfassende Gerätereihe für Krafttraining

Rosemont, Illinois (ots/PRNewswire) - Best-in-Class-Serie kombiniert marktführende Biomechanik mit attraktivem Design

Life Fitness hat heute die Axiom-Serie vorgestellt, eine vollständige und vielseitige Serie von Fitnessgeräten für das Krafttraining, die 10 Einzel- und 8 Doppel-Selectorized-Trainingsgeräte, eine duale verstellbare Kabelzugstation sowie 12 Bänke und Racks umfasst. Die jetzt weltweit erhältliche Axiom-Serie bietet einfache und bewährte Biomechanik mit einem einladenden, attraktiven Design, das sich ideal für eine Vielzahl von Fitnesseinrichtungen eignet, von Fitness-Studios bis hin zu Einrichtungen in Mehrparteien-Wohnobjekten, im Hotel- und Gastgewerbe und weiteren.

Die für Einzel- und Doppeltraining ausgelegten Selectorized-Geräte der Axiom-Serie sind mit einem unauffälligen Turm-Design konzipiert, das klare Blickachsen im ganzen Raum ermöglicht und das Erscheinungsbild jeder Fitnesseinrichtung aufwerten kann. Die Axiom-Serie bietet, um eine reibungsloses und komfortables Trainingserlebnis für die Anwender zu gewährleisten, hochwertige Steckgewichte, Führungsstangen, Umlenkrollen und Kabel sowie eine standardmäßige Ablage auf der Oberseite des Turms, wo Zubehör wie Wasserflasche, Handtuch oder Mobiltelefon gelagert werden können. Die Kunden können außerdem, je nach dem Design ihrer Einrichtung, zwischen einer Rückverkleidungs- oder Vollverkleidungslösung wählen.

"Wir freuen uns, unser branchenführendes Kraftgeräte-Portfolio mit der Axiom-Serie weiter auszubauen, um Fitnesseinrichtungen eine einzige, komplette Lösung für das Krafttraining anbieten zu können", erklärt Dan Wille, Global Vice President des Bereichs Marketing und Produktentwicklung bei Life Fitness. "Wir haben uns am Feedback unserer Kunden orientiert, um ihnen die ganze Breite und Vielseitigkeit dieser Serie nahezubringen. Die Axiom-Serie zeichnet sich durch ein frisches, einladendes Design mit verbesserter Biomechanik aus und ist die perfekte Lösung, um den Look und das Erlebnis beim Krafttraining in jeder Einrichtung aufwerten".

Die Bänke und Racks der Axiom-Serie von Life Fitness bieten umfassende Lösungen, sowohl für die Lagerung als auch für das Training. Es gibt fünf Racks, um Kurzhanteln zu verstauen, ein Langhantel-Rack und ein vertikales Rack für die Lagerung von Medizinbällen. Weitere wichtige Produkte sind ein Smith-Rack, ein Flexibilitäts-Trainer, Abdominal Bench und ein Dip- und Leg Raise-Gerät.

Die duale anpassbare Kabelzugstation der Axiom-Serie ist das Herzstück für ein funktionelles Krafttraining und bietet unbegrenzte Trainingsmöglichkeiten für Einzeltraining, Personal Training oder Gruppentraining. Eine optimierte Positionierung der Steckgewichte verkleinert die Stellfläche, ohne die Funktion zu beeinträchtigen, und ein Paar langer, verstellbarer Griffe, Knöchelriemen und ein Trizepsseil gehören zur Standardausstattung des Geräts.

Die Produktlinie zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit aus und für alle Trainierenden geeignet. Alle Selectorized-Geräte sind mit grafisch aufbereiteten Schildern versehen, die illustrieren, welche Muskelgruppen trainiert werden, und die korrekten Bewegungsläufe aufzeigen. Mit Hilfe von QR-Codes, die über ein Smartphone gescannt werden können, lässt sich ein Video zur Bedienung der einzelnen Geräte aufrufen.

Die Life Fitness Axiom-Serie ist einfach, zuverlässig und ästhetisch ansprechend gestaltet und kann mit ihrer Breite und Vielseitigkeit das Krafttraining-Erlebnis für jede Art von Einrichtung bereichern. Mehr zur Axiom-Serie erfahren Sie hier.

Informationen zu Life Fitness

Life Fitness ist der globale Marktführer für kommerzielles Fitness-Equipment sowie Spieltische und Möbel. Das Unternehmen produziert und vertreibt seine Fitnessgeräte für Kraft- und Herz-Kreislauftraining, Billardtische und Zubehör sowie Ausstattungen für Spielsäle unter den Markennamen Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT und Brunswick Billiards. Die Geräte werden in 166 Ländern vertrieben. Der Hauptsitz von Life Fitness befindet sich unweit von Chicago in Rosemont, Illinois. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Life Fitness finden Sie unter www.lifefitness.com.

