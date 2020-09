AVISO: Bundesministerin Tanner besucht Übung „Handwerk 20“

Wien (OTS) - Am Freitag, den 11. September 2020, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Übung „Handwerk 20“; eine jährlich in Allentsteig stattfindende Übungsreihe der 4. Panzergrenadierbrigade. An der im Zeitraum von 7. bis 18. September stattfindenden Übung nehmen ca. 900 Soldatinnen und Soldaten, 20 gepanzerte Kampf- und Gefechtsfahrzeuge, 60 Räderfahrzeuge und zwei Hubschrauber vom Typ OH-58 „Kiowa“ teil.

Zeit & Ort: Um 09:45 Uhr Eintreffen der Medienvertreter beim Stift Zwettl, 3910 Zwettl, Zwettl Stift 1.

Für Medienvertreter aus Wien steht ein Shuttledienst vom Amtsgebäude Rossau zum Truppenübungsplatz Allentsteig und retour zur Verfügung; Eintreffen Kaserne Rossau 07:30 bis 08:00 Uhr – danach Abfahrt – Ankunft Wien ca. 15:00 Uhr

Ablauf am Truppenübungsplatz Allentsteig - Beginn ca. 10:00 Uhr

- Meldung an Verteidigungsministerin Tanner

- Einweisung in die Übung und die Brigade

- Station Dekontamination

- Station Gefechtsvorführung

- Station Scharfschießen

- Im Anschluss Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten (ca. 13:00 Uhr Ende des Truppenbesuches).

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung unter presse @ bundesheer.at oder unter +43 664 622 1005 bis Donnerstag 10. September 14:00 Uhr wird höflich ersucht.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer