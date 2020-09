AVISO – Donnerstag, 10. September, 11 Uhr: PK – Gewessler zu Sonnenstrom für die Energiewende: Das Eine-Million-Dächer-Programm

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler lädt gemeinsam mit Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Photovoltaic Austria, am Donnerstag zur Pressekonferenz zum Thema Eine-Million-Dächer-Programm und wie mit Sonnenstrom die Energiewende gelingen wird.



Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Bildaufnahmen am Gebäudedach mit Photovoltaik-Anlagen.



TeilnehmerInnen:

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Photovoltaic Austria



Zeit:

11:00 Uhr



Ort:

TÜWI BOKU Wien

Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien

Hörsaal TÜWI 01



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen.



Anmeldung unter samson.sandrieser-leon @ bmk.gv.at erforderlich.



Pressekonferenz – Klimaschutzministerin Gewessler zu Sonnenstrom für die Energiewende: Das Eine-Million-Dächer-Programm

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler lädt gemeinsam mit Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender der Photovoltaic Austria, am Donnerstag zur Pressekonferenz zum Thema Eine-Million-Dächer-Programm und wie mit Sonnenstrom die Energiewende gelingen wird.



Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Bildaufnahmen am Gebäudedach mit Photovoltaik-Anlagen.



TeilnehmerInnen:

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Photovoltaic Austria



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen.



Anmeldung unter samson.sandrieser-leon @ bmk.gv.at erforderlich.

Datum: 10.09.2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: TÜWI BOKU Wien, Hörsaal TÜWI 01

Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Florian Berger

Pressesprecher der Bundesministerin

01/71162-658010

florian.berger @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at