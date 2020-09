JVP-Plakolm: Kinderbonus wichtige Unterstützung für junge Familien

Über 1,8 Millionen Kinder in Österreich werden ab heute mit 360 Euro unterstützt

Wien (OTS) - „Mit dem Kinderbonus, der ab heute ausbezahlt wird, unterstützt die Bundesregierung Familien mit 360 Euro pro Kind. Nach dem Familienbonus ist das der nächste wichtige Schritt, um gerade auch junge Familien in der jetzigen Zeit zu unterstützen“, so Claudia Plakolm, Abgeordnete zum Nationalrat und designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP.



Der Kinderbonus unterstützt Kinder mit bis zu 360 Euro und wird für jedes Kind in voller Höhe ausbezahlt. Gemeinsam mit dem Familienbonus, der Familien ebenfalls mit bis zu 1.500 Euro pro Kind im Jahr unterstützt, legt die Bundesregierung ein Fundament, um österreichische Familien langfristig zu unterstützen.



„Als Junge ÖVP ist uns die Unterstützung von Familien und jungen Eltern immer schon ein großes Anliegen. Ich freue mich, dass heute die vollautomatische Ausbezahlung des Kinderbonus beginnt und so Kindern und Eltern ein möglichst sorgenfreier Schulstart ermöglicht wird“, so Plakolm abschließend.



