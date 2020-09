Arbeitsgespräch der Sozialpartner auf der Garten Tulln

LR Eichtinger: Ziehen an einem Strang, um Arbeitsplätze zu sichern – Großer Arbeitsmarkt-Gipfel am 5. Oktober in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger lud die Sozialpartner zu einem Arbeitsgespräch auf „Die Garten Tulln“. Gemeinsam mit IV NÖ Präsident Thomas Salzer, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, AKNÖ-Präsident Markus Wieser und AMS NÖ Geschäftsführer Sven Hergovich wurden im Vorfeld zum Arbeitsmarkt-Gipfel, der am 5. Oktober 2020 stattfindet, die Stoßrichtungen besprochen: „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir ziehen an einem Strang, um Arbeitsplätze sichern“, so Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Wir stimmen uns eng mit den Sozialpartnern ab, um im Oktober ein umfangreiches, von allen Seiten mitausgearbeitetes Maßnahmenpaket vorstellen zu können. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf Langzeitarbeitslose, junge Menschen und Arbeitslose 50+“.

Beim Arbeitsmarkt-Gipfel werden das Land Niederösterreich, die Sozialpartner und Wirtschaftsexperten ein Maßnahmenbündel für den Arbeitsmarkt vorstellen, denn die Devise sei klar: „Wir müssen um jeden Job kämpfen“, so Eichtinger.

