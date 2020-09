Melodien von Leopold Großmann im Bezirksmuseum 21

Anmeldungen zum Konzertabend am 12.9.: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ehrt am Samstag, 12. September, ab 18.00 Uhr, mit einem Konzertabend im Festsaal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) den verdienten Wiener Tonkünstler Leopold Großmann, der einen sehr guten Ruf als Komponist, Arrangeur, Pianist, Kapellmeister und Dirigent genießt. Die klingende Würdigung des 1933 geborenen Tonsetzers trägt den Titel „Musikalische Erinnerungen“ und es werden von Großmann verfasste Melodien dargeboten. Mitwirkende sind Alina Feichtinger (Mezzosopran), Marcelo Okay (Tenor), Thomas Schmidt (Tenor), Yun-Ting Chiang (Flöte) plus Atsuko Kawamura (Klavier). Die Zuhörerschaft gibt „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person, Studierende: 5 Euro). Der Beethoven-Verein bittet um Anmeldungen zum Festkonzert „Wer a Weanaliad net im Herzen spürt...“: Telefon 271 96 24 und E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Mannigfaltige Kultur-Termine werden im Festsaal im „Mautner Schlössl“ abgewickelt. Koordinator der Aktivitäten ist der ehrenamtliche Museumsleiter Ferdinand Lesmeister, der unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 erreichbar ist. E-Mails sind an folgende Adresse zu schicken: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Leopold Großmann (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Leopold_Großmann

Leopold Großmann (Musiklexikon online): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_G/

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

