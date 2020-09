Tierschutz Austria: Happy End für Laborschwein Merlin

Eber Merlin hat Schwein gehabt: Ex-Labortier findet bei Tierschutz Austria artgerechten Lebensplatz.

Vösendorf (OTS) - Das Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA) ist um einen grunzenden Bewohner reicher. Eber Merlin, seines Zeichens ein Hausschwein, lebt seit dem Wochenende ebendort. Merlin stammt aus einem Tierversuchslabor, welches sich nach Abschluss der Versuche dazu entschloss, dem erst sieben Monate alten Eber doch noch ein artgerechtes Leben in Würde zu ermöglichen. Das ist insbesondere begrüßenswert, da Tiere dieser Art leider üblicherweise euthanasiert werden. Es kommt aber immer öfter vor, dass für diese Tiere Gnadenplätze gesucht werden.

Auch die beiden Kunekune-Schweine Kevin und Thekla, die seit einigen Monaten glücklich im TSH Vösendorf leben, stammen aus einem Versuchslabor. TSA distanziert sich natürlich von Tierversuchen jeder Art, wenn es jedoch um das Leben und das Wohl von Tieren geht, hilft der Traditionsverein, wo er kann.

Und im Falle von Merlin war dies besonders schön anzusehen. Denn allem Anschein nach kannte der junge Eber so etwas wie Schlamm und Erde nicht wirklich. So zeigte er sich bei seiner Ankunft anfangs sehr verschreckt und ängstlich, begann sich aber schon kurz darauf - sehr zur Freude des TSA-Teams - wie ein richtiges Schwein zu benehmen und sich im Schlamm - vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben - so richtig zu suhlen. Mittlerweile hat sich Merlin schon richtig eingelebt und freut sich über Besuche der TSA-PflegerInnen. Zum ganz großen Glück fehlt Merlin jetzt noch eine Partnerin oder ein Partner, mit dem er sich sein großes Gehege teilen darf. Daher sucht TSA nun nach einem Artgenossen für den cleveren Eber, der trotz seines jugendlichen Alters bereits knapp 100 Kilogramm auf die Waage bringt. Bis zu 300 könnten es werden.

Über Tierschutz Austria

Tierschutz Austria – der neue Name es Wiener Tierschutzvereins: Tierschutz Austria (TSA) ist erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt bald 175 Jahre Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit, bietet praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere (erstklassige Versorgung, Pflege und Vermittlung). Des Weiteren setzt sich TSA für die Rechte der Tiere ein, für faire Lebensbedingungen und artgerechte Haltung und den Erhalt von Arten und Lebensräumen. In ganz Österreich. UnterstützerInnen können sich auf www.tierschutz-austria.at informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer, Pressesprecher



Tierschutz Austria

Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf

Telefon: +43 1 699 24 50 – 16 od. Handy: +43 699 1660 40 66

Fax: +43 1 699 24 50 - 98

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at