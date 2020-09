Wiener NEOS erneuern Forderung nach „mehr Schulwegsicherheit“

Wien (OTS/RK) - Ein Sonderbudget von 13,8 Millionen Euro für die Verbesserung der Schulwegsicherheit – das fordern die NEOS Wien anlässlich des Beginns des Schuljahrs von der Stadt. „2019 wurden in Wien 459 Kinder auf dem Weg in die Schule verletzt, zwei Kinder sind bedauerlicherweise gestorben. Um dies künftig zu verhindern, muss das Thema Schulwegsicherheit von der Stadt endlich prioritär behandelt werden“, hat NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch verlangt. Die gefährlichsten Stellen auf Schulwegen seien „der Stadt schon lange bekannt“, so Wiederkehr. „160 Stellen wurden von der Magistratsabteilung 46 seit 2002 als gefährlich dokumentiert, eine Verbesserung hat sich seither aber nicht eingestellt.“ Zwar sei „auf Druck der NEOS“ 2018 ein Sonderbudget von einer Million Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt worden, „doch das ist viel zu wenig“, so Wiederkehr. „Mit dem Sonderbudget von 13,8 Millionen Euro wollen wir als erste Maßnahme die drei gefährlichsten Stellen pro Bezirk – also 69 Kreuzungen – entschärfen. Die Gesundheit der Kinder muss absolute Priorität für die Stadt haben“, so die NEOS Wien.



