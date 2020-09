Nepp zu Integrationsbericht: Versagen von SPÖ und ÖVP nun offiziell bestätigt

Wien ist Problemzone Integration – FPÖ fordert sofortigen Zuwanderungsstopp

Wien (OTS) - „Der heute präsentierte Integrationsbericht zeigt das jahrelange Integrationsversagen von SPÖ und ÖVP auf. Sebastian Kurz ist ein Mittäter des Massenansturms aus dem Jahr 2015 und hat ab 2010 als Staatssekretär und Minister für Integration eine verheerende Bilanz zu verzeichnen. Dank Kurz und Ludwig ist Wien die Problemzone Integration in Österreich. Es braucht daher einen sofortigen Zuwanderungsstopp“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer ersten Reaktion.

Besonders schockiert zeigt sich Nepp, dass 64 Prozent aller Wiener Volksschüler eine andere Umgangssprache als Deutsch sprechen. „Die bestätigt unsere Forderung nach eine Deutschpflicht in den Pausen“, so der Wiener FPÖ-Chef.

Weiters verweist Nepp darauf, dass 32.000 Mindestsicherungsbezieher in Wien aus Syrien und Afghanistan kommen. „Dies ist der Beweis, dass SPÖ, ÖVP und Grüne ausländische Sozialzuwanderer in das Wiener Mindestsicherungsparadies gelockt haben. Bezahlen müssen das die Wiener Steuerzahler. Die FPÖ ist das einzige Gegengewicht zum rot-schwarz-grünen Zuwanderungswahnsinn“, betont Nepp.

