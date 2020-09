Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs wurde für das Projekt „Grünraum – Stadtprojekt“ im Rahmen der Stadterneuerungsaktion des Landes Niederösterreich eine Förderung in der Höhe von 140.000 Euro bei anerkennbaren Gesamtkosten von 292.835 Euro aus Mitteln der Stadterneuerung gewährt.

Die Stadtgemeinde Herzogenburg erhält für das Projekt „Straßengestaltung St. Pöltnerstraße“ im Rahmen der Stadterneuerungsaktion des Landes Niederösterreich eine Förderung in der Höhe von 105.200 Euro bei anerkennbaren Gesamtkosten von 526.162 Euro.

Weiters wurde beschlossen, sich im Ausmaß von 35 Prozent an den Gesamtkosten in der Höhe von 980.000 Euro für die Erweiterung der bestehenden Park-and-Ride-Anlage in Schwechat zu beteiligen. Der Landesbeitrag beträgt somit 343.000 Euro.

