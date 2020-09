AVISO - Pressekonferenz: MUTTER ERDE und GLOBAL 2000 präsentieren erste österreichische Sinus-Milieu-Studie zur Klimakrise

Mehrheit der ÖsterreicherInnen will die Verursacher der Klimakrise stärker in der Verantwortung sehen

Wien (OTS) - Im Rahmen des MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Unser Klima, unsere Zukunft – Wir haben es in der Hand“ stellt die Initiative MUTTER ERDE gemeinsam mit der österreichischen Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 und dem Marktforschungsinstitut INTEGRAL die erste Sinus-Milieu-Studie zum Thema Klimakrise in Österreich vor. Sinus-Milieu-Studien erforschen die soziokulturellen und sozialstrukturellen Veränderungen in den jeweiligen Gesellschaften.

“9 von10 ÖsterreicherInnen betrachten Maßnahmen gegen die Klimakrise als notwendig und sinnvoll und 4 von 5 ÖsterreicherInnen wollen sich in Zukunft klimabewusster verhalten - es wird aber auch eindeutig verlangt, dass die Verursacher Verantwortung übernehmen.“ erklärt Agnes Zauner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000 einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie, “Über drei Viertel der ÖsterreicherInnen sehen einen wichtigen Punkt darin, dass Staatshilfen ausschließlich für klimafreundliche Unternehmen eingesetzt werden sollen.“

Wovor die ÖsterreicherInnen Angst haben, welche Änderungen dringend ihrer Meinung nach auf den Weg gebracht werden sollen und was uns als Staat offenbar daran hindert, klimabewusster handeln zu können – all das und noch mehr wurde empirisch im Sommer 2020 erforscht und wird nun im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

Zur Studie: Mittels Hybridstichprobe (Mix aus telefonischer und Online-Befragung) wurden im August 2020 n=1.000 Personen repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren befragt.





Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:

10. September 2020 09:30 Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 WIEN

Am Podium:

Dr. Bertram Barth, Geschäftsführer INTEGRAL MARKTFORSCHUNG

Mag.a Agnes Zauner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000

Mag.a Anita Malli, Geschäftsführerin MUTTER ERDE





Wir ersuchen Sie um Voranmeldung an presse@global2000.at

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist nur ein begrenztes Kontingent an TeilnehmerInnen möglich. Während der Pressekonferenz ersuchen wir Sie, auf jeden Fall einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregel einzuhalten. Vielen Dank!





Die Initiative MUTTER ERDE wurde 2014 vom ORF und den führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Sie wird vom Verein „Umweltinitiative Wir für die Welt“ getragen, das sind der ORF, Alpenverein, BirdLife, GLOBAL 2000, Greenpeace, Naturfreunde, Naturschutzbund, VCÖ und WWF. Gemeinsames Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und Spenden für Umweltschutzprojekte zu sammeln. MUTTER ERDE wird von Tchibo, Kronen Zeitung und Lidl Österreich unterstützt. MUTTER ERDE dankt allen Partnern!









