Schlussbericht der Gartenbaumesse Tulln 2020

Europas erste Messe nach dem Lockdown

Die Gartenbaumesse Tulln war für uns und die gesamte Messebranche in Österreich der ideale Neustart. 10.000 m² Sonderschauen haben unsere Besucher begeistert und unsere 450 Aussteller waren mit der Frequenz sehr zufrieden. Darüber hinaus hat sich das COVID-19 Präventionskonzept perfekt bewährt - eine klar positive Perspektive für die nächsten Messen in Tulln. Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser 1/2

Das Konzept der selektiven Besucherreduktion ist voll aufgegangen: Die Gruppenreisen wurden drastisch reduziert. Bei den Fachbesuchern verzeichneten wir je nach Segment eine ein- bis maximal niedrig-zweistellige Reduktion. Prokurist und Messeleiter Mag. Thomas Diglas 2/2

Tulln (OTS) - Die Messe Tulln hat soeben Europas erste Messe nach dem Lockdown erfolgreich veranstaltet und damit ein starkes Lebenszeichen innerhalb der Messebranche gesetzt. Aus den Erfahrungen der „Boot Tulln“ wurde für die Gartenbaumesse Tulln ein umfangreiches COVID-19 Präventionskonzept umgesetzt. Ein sicheres Messeerlebnis für die Besucher wurde insbesondere in Form einer Besuchersteuerung sowie durch erhöhte Präsenz von Ordnungskräften ermöglicht. Dadurch waren keine Begrenzungen der Besucherzahl notwendig.

Neustart mit der Gartenbaumesse Tulln

Die Gartenbaumesse Tulln war speziell in diesem Jahr der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentierten auf einer Gesamtfläche von 200.000 m² alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Der traditionelle Blumencorso mit 67 Oldtimern und 10.000 m² beeindruckende Sonderschauen rundeten das umfangreiche Programm ab.

Durchwegs positiv ist das Ergebnis für Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser: " Die Gartenbaumesse Tulln war für uns und die gesamte Messebranche in Österreich der ideale Neustart. 10.000 m² Sonderschauen haben unsere Besucher begeistert und unsere 450 Aussteller waren mit der Frequenz sehr zufrieden. Darüber hinaus hat sich das COVID-19 Präventionskonzept perfekt bewährt - eine klar positive Perspektive für die nächsten Messen in Tulln."

Auch der Messebesuch hat sich gut und innerhalb der Erwartungen entwickelt, so Prokurist und Messeleiter, Mag. Thomas Diglas: „Das Konzept der selektiven Besucherreduktion ist voll aufgegangen: Die Gruppenreisen wurden drastisch reduziert. Bei den Fachbesuchern verzeichneten wir je nach Segment eine ein- bis maximal niedrig-zweistellige Reduktion."

Projektleiterin der Gartenbaumesse Tulln, Mag. (FH) Michaela Brunner ist mit dem Ergebnis für die Aussteller sehr zufrieden. „Die Aussteller haben auf der Gartenbaumesse Tulln die richtigen Kunden vorgefunden und selbst in dieser besonderen Zeit gute Geschäfte getätigt. Zufriedene Aussteller haben bereits für 2021 ihre geplante Wiederbeteiligung zugesagt. Das Highlight der Gartenbaumesse Tulln 2020 war der Blumencorso in der neuen Donauhalle: Zahlreiche Besucher bestätigten das gelungene Konzept."

Robert Schwarzinger war erstmals als COVID-19 Verantwortlicher zuständig. Sein Resümee: „Eine perfekte Zusammenarbeit mit lokalen und überregionalen Behörden, die das Konzept der Messe Tulln als vorbildlich bezeichneten, ist richtungsweisend für alle Messen in Österreich.“

Aussteller zeigten sich mit Messeverlauf sehr zufrieden:

"Die Wichtigkeit der heimischen Bäuerinnen und Bauern wurde in den letzten Monaten deutlicher denn je sichtbar. Versorgungssicherheit ist keine Selbstverständlichkeit und nur mit regionalen Lebensmitteln und Rohstoffen von unseren heimischen Bäuerinnen und Bauern möglich. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich möchte genau darauf aufmerksam machen - die Gartenbaumesse Tulln ist eine wichtige Plattform dafür, um die unglaubliche Vielfalt heimischer Produkte aufzuzeigen.", Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Lorenz Mayr.

„Die Gartenbau Messe Tulln war 2020 eine besondere Herausforderung. Ich gratuliere der Messeleitung – es wurde alles hervorragend organisiert. Nächstes Jahr sind wir selbstverständlich wieder auf der Gartenbaumesse in Tulln und werden Gärten und Schwimmteiche in ihrer natürlichsten Art präsentieren. Auch wenn 2020 die Besucherzahlen nicht so stark waren wie die Jahre davor, die Qualität der Besucher war hervorragend. Danke, dass wir Partner dieser grandiosen Messe sein dürfen.“, Geschäftsführer Reinhard Kittenberger, Kittenberger Erlebnisgärten.

„Wir haben ein wunderschönes Messewochenende genossen und verzeichnen heuer einen starken Zuwachs an Gartenbegeisterten! Viele wollen ihr eigenes Grün - und sei es noch so klein. Man spürt die Lust am Werken im Freien und die Freude über die eigene Ernte. Unser 145-jähriges Firmenjubiläum und das bevorstehende PrasKatz-Fest waren bereits in aller Munde - wir sind doch schon einigen bekannt!“, Geschäftsführer Ing. Wolfgang Praskac, Praskac Pflanzenland.

„Heuer waren weniger Besucher auf der Gartenbaumesse Tulln als die Jahre zuvor, dafür waren viele kaufkräftige Besucher und Garteninteressierte auf unserem Messestand.“, Rudolf Starkl, Gärtner Starkl.

„Wir sind seit 17 Jahren auf der Gartenbaumesse Tulln vertreten. Wir haben trotz der Corona Krise sehr gute Verkäufe auf der Messe gemacht und es war wie immer ein sehr gutes und kaufkräftiges Messepublikum in Tulln. Ich habe mich als Aussteller mit den COVID-19 Maßnahmen sehr sicher gefühlt, wie z.b. der Mund-Nasen-Schutz in den Messehallen, wenn der 1 Meter Abstand nicht eingehalten wurde, bzw. die Durchsagen an die Besucher. Wir werden 2021 wieder auf der Gartenbaumesse Tulln mit dabei sein.“, Hermann Tebarts, Bludex.

„Wir haben auf der Gartenbaumesse Tulln ein sehr interessiertes Fachpublikum gehabt, welches sich gezielt für die Themen Gartengestaltung und Biopools interessiert hat. Für uns nimmt die Gartenbaumesse Tulln einen hohen Stellenwert ein.“, Marcel Kreitl, vom gleichnamigen Unternehmen und Präsident des Galabau Verbandes.

„Wir sind positiv überrascht, dass so viele Besucher auf die Gartenbaumesse Tulln gekommen sind. Uns ist der Messeauftritt auf der Gartenbaumesse Tulln sehr wichtig, da wir hier immer Kundenkontakte sammeln können. Generell waren wir mit der Messe sehr zufrieden.“, Geschäftsführer Ing. Andreas Bergler, Sunsystems.

„Die Freizeit in der Natur zu verbringen ist besonders in dieser herausfordernden Zeit ein wichtiger Teil unseres Lebens geworden. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr viele Gartenfans zu unserem breiten Angebot an Gartengeräten im Rahmen der Gartenbaumesse Tulln beraten durften.“, Melanie Wallner, Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit STIHL Ges.m.b.H.

Die nächste Int. Gartenbaumesse Tulln findet von 2. bis 6. September 2021 statt.

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at