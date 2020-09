Zwei Sonder-Ausstellungen im Bezirksmuseum Simmering

Wien (OTS/RK) - Neben einer spannenden Dauer-Ausstellung über die Geschichte des 11. Bezirkes werden im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) derzeit 2 Sonder-Ausstellungen gezeigt. Die Ausstellung „Vom Schiffskanal zum ‚City Airport Train‘“ (Rückblick auf Historie des Wiener Neustädter Kanals) und die genauso empfehlenswerte Ausstellung „Kino, Theater und Varieté in Simmering“ (Doku über Unterhaltungsstätten) können jeweils am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) bzw. am 2. und 4. Sonntag im Monat (10.00 bis 12.00 Uhr) betrachtet werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Besucherinnen und Besucher sollen eigene Mund-Nase-Schutzmasken tragen. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Petra Leban) ersucht auch um Einhaltung der Corona-Abstandsrichtlinie.

Nur noch bis Sonntag, 27. September, läuft die beeindruckende „Schiffskanal“-Ausstellung. Die Dokumentation „Kinos, Theater und Varietés“ endet erst im März 2021.

Bei der „Kuratoren-Führung“ durch die Schau „Vom Schiffskanal zum ‚City Airport Train‘“ am Freitag, 11. September, sind nur 8 Personen zugelassen. Beginn: 17.00 Uhr. Der Experte Johannes Hradecky wartet mit Hintergrund-Informationen über den „Wiener Neustädter Kanal“ auf. Hradecky kommentiert wichtige Exponate, hat fundierte Zahlen und Fakten auf Lager und Anekdoten dürfen ebenfalls nicht fehlen. Die Teilnahme ist kostenlos. Unbedingt erforderlich sind Anmeldungen: Telefon 4000/11 127 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

