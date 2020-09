Umweltschutz im globalen Dorf: Der TÜV AUSTRIA Tag der Umwelt- und Abfallbeauftragten - 21.10. Wiener Rathaus / Online

Wäre die Welt ein Dorf mit 100 Menschen: Andreas Exenberger, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, errechnet die Relation der Weltbevölkerung zur Ressourcenverteilung.

Wien (OTS) - Nachhaltige Entwicklung ist nur dann möglich, wenn das globale Ungleichgewicht nicht weiter ausartet. Die tatsächliche Schieflage wird aber erst bewusst, wenn man die Zahlen herunterbricht und die Menschheit auf 100 Dorfbewohner reduziert. Exenberger hält den Teilnehmer/innen am Tag der Umwelt- und Abfallbeauftragten die Lebensrealitäten von Entwicklungsländern und entwickelten Ländern vor Augen und zieht dabei auch Rückschlüsse auf die von den Vereinten Nationen geforderten 17 Nachhaltigkeitsziele. Diese sollen alle Menschen gleichermaßen einschließen und niemanden zurücklassen. Aber was bedeutet das für diejenigen, die weder Zugang zu Trinkwasser, Strom, noch Bildung haben?

Die Kooperationsveranstaltung von TÜV AUSTRIA Akademie und Stadt Wien – Umweltschutz findet am 21.10. im Wiener Rathaus statt - oder virtuell im TÜV AUSTRIA Online Campus - und wird als ÖkoEvent ausgerichtet. Die Teilnehmer/innen der Vortragsreihe erwartet dieses Jahr ein Update in punkto Abfallvermeidungsförderung, E-Schrott in Afrika, Reparaturförderung der Stadt Wien und Social Return on Investment.

Datum: 21.10.2020, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Rathaus Wien, oder virtuell im TÜV AUSTRIA Online Campus

Lichtenfelsgasse, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kurs/tag-der-umwelt-und-abfallbeauftragten/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Karin Newald, Programmverantwortliche Bereich Umwelt, TÜV AUSTRIA AKADEMIE GMBH, TÜV-AUSTRIA Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, Tel.: +43 (0)5 0454-8179, Email: karin.newald @ tuv.at