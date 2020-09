rlaxx TV startet in Deutschland und UK: Kieler Video-Streaming-Service verbindet Video-on-Demand mit klassischem TV-Erlebnis

rlaxx TV ab sofort auf Smart-TVs der Marken Blaupunkt, Hisense, Hitachi, JVC, Medion, Metz, Sharp, Telefunken, Toshiba und Vestel in Deutschland und dem Vereinigten Königreich verfügbar

Kostenloser werbefinanzierter Service verbindet lineare Kanäle für entspannten TV-Genuss mit der Flexibilität von Video-on-Demand

Vom ersten Tag an auf 25 Prozent aller Smart-TVs als Premiumservice verfügbar

Einführung innerhalb der nächsten 9 Monate auf allen weiteren Smart-TVs, Streaming-Sticks und -Boxen, Mobiltelefonen, Spielekonsolen und allen marktgängigen Internetbrowsern

Weltweite Verfügbarkeit bis Ende 2021

rlaxx TV, der neue europäische Advertising-Based Video-on-Demand (AVoD)-Dienst, ist ab sofort auf Smart-TVs der Marken Blaupunkt, Hisense, Hitachi, JVC, Medion, Metz, Sharp, Telefunken, Toshiba und Vestel in Deutschland und dem Vereinigten Königreich verfügbar. Das Angebot des innovativen Streaming-Anbieters mit Hauptsitz in Kiel ist werbefinanziert und daher für Zuschauer vollständig kostenfrei.

Die Inhalte sind auf rlaxx TV in linearen Kanälen gegliedert. Dies ermöglicht Zuschauern, Fernsehen unmittelbar zu genießen und lange Suchzeiten wie bei den üblichen Video-on-Demand (SVoD, TVoD)-Diensten zu vermeiden. Zusätzlich haben rlaxx TV-Zuschauer jederzeit die Möglichkeit, Inhalte durch Vor- und Rückspulen innerhalb des Kanals zu überspringen und einzelne Videos aus einem kontinuierlich wachsenden Gesamtkatalog auswählen. Damit verbindet rlaxx TV das entspannte Erlebnis des linearen Fernsehens mit der Flexibilität eines VoD-Dienstes.

"Unser Ziel ist es, das beste Fernseherlebnis unter Nutzung moderner Standards anzubieten. Deshalb zeigt rlaxx TV qualitativ hochwertige Inhalte in kuratierten linearen Kanälen. Die Kanäle können inhaltlich für beliebig viele spezifische Zielgruppen - und entsprechend der Leidenschaften unserer Zuschauer - gestaltet werden. Wir nennen dieses Konzept Premium-Nische. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es für unsere Zuschauer auch die Möglichkeit geben, personalisierte Channel zu erstellen. Technologisch und inhaltlich ist rlaxx TV auf dem neusten Stand. Unser erfahrenes Team aus Spezialisten entwickelt seit über 10 Jahren Smart-TV Apps und Portale für alle namhaften TV-Hersteller weltweit. Auf dieser Grundlage können wir mit rlaxx TV ein Premiumprodukt auf den Markt bringen, mit dem wir rasch signifikante Marktanteile gewinnen werden", sagt Ronny Lutzi, Chief Executive Officer von rlaxx TV.

Zur Lizenzierung der Inhalte greift rlaxx TV auf ein globales Netzwerk an Content-Partnern zurück, die passgenaue Inhalte für Zuschauer vieler Kategorien - von Musik, Sport, Kids, Lifestyle, Adventure bis hin zu internationalen Spielfilmen - liefern. Zu den Partnern gehören Inhaber von Video- und TV-Rechten aus Afrika, Asien, Nord- und Lateinamerika und Europa mit Premiuminhalten wie Spiegel TV, Vevo Pop, Pantaflix, Televisa Novelas, HorizonSports oder Gusto TV.

Die strategischen Ziele des Unternehmens umreißt Dirk Wittenborg, Präsident von rlaxx TV: "Durch unsere langjährigen und weltweiten Verbindungen zu Inhabern von Video- und TV-Rechten sind wir hervorragend auf die speziellen Zuschauerwünsche vieler lokaler Märkte vorbereitet und können eine sehr hohe Qualität der Inhalte garantieren. Unser Angebot wird schon kurzfristig in weiteren Märkten - etwa der Türkei oder Brasilien - an den Start gehen und bis Ende 2021 weltweit verfügbar sein. Damit wird rlaxx TV in Kürze einer der wesentlichen weltweiten Video-Streaming-Dienste sein. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir die Infrastruktur und Geschäftsmodelle für werbefinanzierte TV-Inhalte nachhaltig verändern. Unser exzellentes Netzwerk gewährt uns Premiumplatzierungen in direkter Nachbarschaft zu Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Youtube und füllt eine von ihnen nicht abgedeckte Marktlücke."

Verfügbar ist rlaxx TV ab sofort auf Smart-TVs folgender Hersteller: Blaupunkt, Hisense, Hitachi, JVC, Medion, Metz, Sharp, Telefunken, Toshiba und Vestel. Damit deckt das Unternehmen schon zum Start 25 Prozent des gesamten Smart-TV-Marktes ab. Bis Mitte 2021 wird rlaxx TV auf sämtlichen internetfähigen Geräten wie Smart-TVs (LGE, Panasonic, Philips, Samsung, Sony), Streaming-Sticks und -Boxen (Amazon Fire, Google Chromecast, Roku), Mobiltelefonen (Android, iOS), Spielekonsolen (X-Box, Playstation) und allen marktgängigen Internetbrowsern abrufbar sein.

Über rlaxx TV:

rlaxx TV ist ein deutscher Advertising-Based Video-on-Demand (AVoD)-Anbieter mit Hauptsitz in Kiel. Das Angebot von rlaxx TV ist für Zuschauer vollständig kostenfrei und werbefinanziert. Ziel des Unternehmens ist es, das nach modernen Standards beste Fernseherlebnis anzubieten. Deshalb sind die Inhalte bei rlaxx TV in kuratierten linearen Kanälen organisiert, um Zuschauern lange Suchzeiten zu ersparen. Hinzu kommen erweiterte Funktionen wie eine Pause-, Neustart- oder Später-Anschauen-Option sowie die Möglichkeit auf alle Inhalte in einem On-Demand-Katalog zuzugreifen. Damit verbindet rlaxx TV das entspannte Erlebnis des linearen Fernsehens mit der Flexibilität eines VoD-Dienstes. Bezüglich der Inhalte greift rlaxx TV auf ein globales Netzwerk an Content-Partnern zurück, die passgenaue Inhalte für Zuschauer vieler Kategorien - von Musik, Sport, Kids, Lifestyle, Adventure bis hin zu internationalen Spielfilmen - liefern.

