Wöginger: Kinderbonus entlastet und unterstützt unsere Familien

Automatische Auszahlung des Kinderbonus gestartet – 360 Euro pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird Automatische Auszahlung des Kinderbonus gestartet – 360 Euro pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der Kinderbonus entlastet und unterstützt die Familien in unserem Land“, betont August Wöginger, Klubobmann und Sozialsprecher der Volkspartei, zur heute gestarteten Auszahlung von 360 Euro pro Kind. Das Geld werde automatisch gemeinsam mit der Familienbeihilfe überwiesen und stärke die Familien so rasch und unbürokratisch. Die Auszahlung ist bereits angelaufen. Wöginger weiter: „Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, sie in den Zeiten der Corona-Krise und deren Folgewirkungen zu entlasten. Die Bundesregierung und wir im Parlament haben deshalb mit dem Kinderbonus die notwendigen Schritte dafür gesetzt.“ Dies sei auch ein Zeichen der Wertschätzung für den Beitrag, den die Familien für die Gesellschaft in Österreich leisten. Zudem komme das Schulstartgeld von 100 Euro für alle sechs- bis 15-jährigen schulpflichtigen Kinder zur Auszahlung.

In Oberösterreich, dem Heimatbundesland Wögingers, profitieren 320.008 Kinder vom Kinderbonus, im Heimatbezirk des ÖVP-Klubobmanns, Schärding, sind es 12.016 Kinder. „Wir sind der verlässliche Partner für die Familien in unserem Land und wollen sie wieder stärken. Dafür werden wir auch künftig den richtigen sozial- und familienpolitischen Kurs setzen!“, sagt Wöginger. (Schluss)

