The Avocado Show sieht mit 19 neuen Franchise-Standorten in Großbritannien und Europa einer grünen Zukunft entgegen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - The Avocado Show wird in den kommenden Monaten neue Restaurants in Madrid, London und Paris eröffnen und hat 19 Franchise-Standorte unter Vertrag genommen, wobei weitere Expansionen in Großbritannien und Europa im Gange sind.

The Avocado Show hat Pläne zur Eröffnung von Restaurants in Madrid, London und Paris in den kommenden Monaten enthüllt und die Unterzeichnung von 19 neuen Franchise-Niederlassungen in Großbritannien und Europa bekannt gegeben.

Die meistdiskutierte All-Avocado-Restaurantmarke der Welt hat sich rasch zu einem weltweiten Phänomen entwickelt - bekannt für ihr Motto "Pretty Healthy Food": fantastisch aussehende und köstliche Gerichte, die mit Liebe aus nachhaltigen Avocados hergestellt werden.

Die globale Expansion des auf Avocados fokussierten Franchise-Unternehmens beginnt mit dem brandneuen Restaurant The Avocado Show in der Calle Colmenares 13, 28004, in Madrid, das im Oktober eröffnet wird.

Die von Ron Simpson und Julien Zaal gegründete The Avocado Show begann mit einer einfachen Mission: Avocadoliebhabern Freude zu bereiten. Sie erreichten dies, indem sie die exquisiten Aromen ihrer Lieblings-Supernahrung zum Leben erweckt und jeden Menüpunkt wie ein kleines essbares Kunstwerk gestaltet haben - für jeden ein Genuss.

Das erste Restaurant ging dank der Medienberichte in über 60 Ländern sofort viral, wurde ohne eine einzige Anzeige Hunderte von Millionen Mal gesehen und zog fast 150.000 Anhänger auf Instagram an.

Als die Fangemeinde wuchs, lancierte The Avocado Show ein erfolgreiches Kochbuch, eine Merchandising-Kollektion, eine Hologramm-Menü-App, eigene Avocado-Fritten und drehte einen Dokumentarfilm über die Nachhaltigkeit in ihrer Lieferkette. Letztere wurde in Zusammenarbeit mit Nature's Pride geschaffen - die den Großteil der reifen, zu 100% nachhaltig gewonnenen Avocados für The Avocado Show liefert.

Durch eine nie gesehene Nachfrage und Franchiseanträge war die Expansion so gut wie gesichert. Im Jahr 2018 wagte The Avocado Show erstmals den Schritt in internationale Märkte und eröffnete ihren ersten Franchise-Standort in Brüssel - und legte damit den Grundstein für eine weitere Expansion.

"Wir freuen uns sehr darauf, mit so großartigen Partnern zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie unser Traum in diesen erstaunlichen neuen Märkten Wirklichkeit wird, und wir freuen uns darauf, The Avocado Show weltweit als ein sozial verantwortliches und profitables Unternehmen zu etablieren, das Avocado-Liebhabern in Zukunft Freude bereiten wird", sagt Ron Simpson, Gründer von The Avocado Show.

Potenzielle Franchise-Nehmer können HIER mehr erfahren

Folge der Avocado-Show auf Instagram und Facebook

Besuchen SieTheAvocadoShow.com

Hochauflösende Bilder - HIER

Rückfragen & Kontakt:

Georgie Woollams, Katch Communications

georgie @ katchthis.com, +44 20 8895 6383