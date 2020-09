SPÖ Kärnten gratuliert den AbsolventInnen der 11. Kärntner Nachwuchsakademie

Kaiser: SPÖ-Nachwuchsakademie beweist jedes Jahr, dass die SPÖ hervorragenden Nachwuchs hat

Klagenfurt (OTS) - „Aus schwierigen Situationen das Richtige machen, das Positive aufnehmen und weiter entwickeln, vor allem: Nicht stehen bleiben! Mit diesem Auftrag haben wir 2009 die Nachwuchsakademie der SPÖ-Kärnten ins Leben gerufen, das wollen wir heute noch über die NAK vermitteln. Dass wir gelernt haben, lässt sich nicht nur an den Wahlergebnissen ablesen, sondern auch an der Etablierung der KOPAK, der Kommunalpolitischen Akademie und die WiPAk, die Wirtschafts- und Politikakademie, die auch ein Ergebnis der NAK sind“, erläuterte SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser am Samstag, anlässlich der Zertifikatsverleihung an die AbsolventInnen des 11. Jahrgangs der Kärntner Nachwuchsakademie.

Trotz schwieriger Corona-Bedingungen, spannte sich der theoretische Unterrichtsrahmen der NAK von der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Funktion und dem rechtlichen Aufbau von Gemeinden, Ländern und Staat bis hin zu inhaltliche Auseinandersetzungen mit Themen wie Arbeit, Soziales, Bildung, Wirtschaft und Kommunalpolitik. Darüber hinaus werden Ausbildungen im Bereich Rhetorik und Interviewtechniken angeboten. Die NAK sieht natürlich auch über die Kärntner Grenzen hinweg und so ist auch ein Besuch der wichtigsten politischen Institutionen in Wien und auf europäischer Ebene in Brüssel, wobei dieser Besuch aufgrund der besonderen Umstände, aufgeschoben ist, fix am Ausbildungsplan. Seit Beginn der Nachwuchsakademie existiert auch ein Mentoren-System. SPÖ MandatarInnen aus dem Umfeld der Nachwuchshoffnungen veranschaulichen den angehenden PolitikerInnen den politischen Beruf und Alltag in der Praxis.

Mit diesem Jahrgang sind 335 Absolventinnen und Absolventen aus der Akademie hervorgegangen, die meisten davon sind bis in die höchsten Ämter unseres Landes aktiv.

„In einem Punkt hebt sich die Kärntner Nachwuchsakademie gegenüber anderen SPÖ-Akademien merklich ab“, erläuterte der Leiter des Renner-Institutes und NAK-Verantwortlicher Harry Koller: „Nirgends ist die Quote jener, die in der SPÖ aktiv tätig bleiben so hoch wie in Kärnten. Über 80% der Absolventinnen und Absolventen sind bis heute aktiv in der SPÖ eingebunden, einige davon bekleiden hohe politische Ämter.“

So gehören die Landesräte Daniel Fellner und Sara Schaar zu den AbsolventInnen der ersten Jahrgänge. Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, Christina Patterer und Luca Burgstaller zählen ebenso zu den Absolventinnen wie die Bürgermeisterinnen von St. Andrä im Lavanttal, Maria Knauder und Lendorf, Marika Lagger-Pöllinger, sowie der Bürgermeister von Wolfsberg, Hannes Primus und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher - der gemeinsam mit LR. in. Sara Schaar und SPÖ Kärnten Frauenvorsitzenden Ana Blatnik, an der Zertifikatsverleihung teilnahm. Viele ehemalige TeilnehmerInnen sind bereits heute in den Kärntner Stadt- und Gemeinderäten vertreten, die anstehende Gemeinderatswahl 2021, wird wohl wieder einige BürgermeisterInnen und Bürgermeister aus den Reihen der NAK hervorbringen.

Info: Die Nachwuchsakademie (NAK) wurde 2009 als die Sozialdemokratie in Kärnten nicht gerade die besten Wahlergebnisse einfuhr, wurde die Nachwuchsakademie (NAK) des Renner-Instituts Kärnten, auf Initiative von Peter Kaiser ins Leben gerufen. Ziel der Akademie: Eine nachhaltige Verbesserung und Förderung des politischen Nachwuchses innerhalb der SPÖ Kärnten. Für die Umsetzung und Verwirklichung der Akademie war ursprünglich der damalige Leiter des Renner-Instituts und heutige Nationalratsabgeordnete, Philip Kucher, verantwortlich. Seit 2014 steht die Nachwuchsakademie unter der Agenda von Harry Koller.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.