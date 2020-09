DPU wiederholt Wachau-Studie

Wie lange halten sich Corona-Antikörper im Blut?

Krems/Wachau (OTS) - Wie lange halten sich Corona-Antikörper im Blut? Wie stark ist die Aktivität des Corona-Virus in der Gesellschaft? Und was sind die Auswirkungen des Virus auf das Geruchsvermögen?

Dies sind die Fragen, die die Danube Private University (DPU) in Krems in ihrer Wiederholung der Wachau-Studie beantworten möchte. Hierzu wird die DPU diejenigen Probanden, die im ersten Teil der Studie am 20. Juni 2020 positiv auf Antikörper getestet worden sind, im Oktober erneut testen. Anfang 2021 wird die Wachau-Studie aus dem Sommer dann noch einmal komplett wiederholt.

Direktor Robert Wagner: "Da wir im Sommer ein Testverfahren wählten (IgA/IgG), durch das nicht nur eine JA/NEIN-Aussage hinsichtlich des Nachweises von Antikörpern getroffen werden konnte, sondern auch der Titer dargestellt wurde, wird es uns durch den Test im Oktober möglich sein, in Erfahrung zu bringen, inwieweit sich die Konzentration der Antikörper im Blut der Probanden im Zeitraum von vier Monaten veränderte. Anfang des nächsten Jahres werden wir die Wachau-Studie in Weißenkirchen (884 Probanden, 102 Nachweise von Antikörpern) dann noch einmal komplett wiederholen, um möglicherweise Aussagen über die Aktivität des Virus im betreffenden Zeitraum in der Marktgemeinde Weißenkirchen machen zu können. Wieviele Bürger Weißenkirchens kamen mittlerweile mit dem Virus in Kontakt? Je nachdem, wie die Ergebnisse im Oktober ausfallen, werden wir uns dann für die Testung Anfang 2021 neben dem Antikörpertest noch etwas anderes einfallen lassen müssen."

Während der Testungen im Oktober und Anfang 2021 werden sich die Probanden auch einem schnellen Geruchstest unterziehen, sodass weitere Aussagen über das dominante Symptom Geruchs- und Geschmacksverlust getätigt werden können.

Die Kosten der Studie sind durch die DPU Finanziert, somit handelt es sich um eine Komplett unabhängige Studie.



