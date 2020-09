NEOS zu Weltalphabetisierungstag: Leseförderung ausbauen

Martina Künsberg Sarre: „Wir brauchen eine Bildungspolitik, die mutig dort anpackt und investiert, wo der Grundstein für ein produktives und selbstbestimmtes Leben gelegt wird.“

Wien (OTS) - „Wenn wir NEOS Jahr für Jahr den Finger in die Wunde legen und darauf hinweisen, dass leider immer noch viel zu viele Jugendliche am Ende der Pflichtschule nicht sinnerfassend lesen können, dann ist das kein leeres Ritual, sondern ein ernsthaftes Bemühen um bessere Bildung für jede und jeden“, konstatiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre anlässlich des morgigen Weltalphabetisierungstages. „Die Pflichtschule muss fit dafür machen, eine Berufsausbildung zu beginnen oder eine weiterführende Schule zu besuchen. Wir brauchen eine Bildungspolitik, die mutig dort anpackt und investiert, wo der Grundstein für ein produktives und selbstbestimmtes Leben gelegt wird.“

Bildung müsse, so die NEOS-Bildungssprecherin, besonders nach den Versäumnissen während der Corona-Krise mehr denn je alle Gesellschaftsschichten erreichen. „Bildung und darüber hinaus Chancen im Leben dürfen nicht länger vom familiären Background abhängen. Auch wenn es jetzt etwas kostet - wir ersparen uns enorme Folgekosten. Aber es darf einfach nicht sein, dass, beispielsweise in Wien, vier von zehn Kindern am Ende der Pflichtschule nicht sinnerfassend lesen können. Daher fordern wir NEOS einen stärkeren Fokus als bisher auf frühzeitige Leseförderung.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu