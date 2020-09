Grüne Wien/Hebein, Maresch freuen sich über Vorstoß von Ministerin Gewessler, Plastikmassen einzudämmen

Wien (OTS) - Die Grünen Wien freuen sich über den Vorstoß von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die riesige Masse an Plastik künftig wirksam zu bekämpfen. Das Ende der Verpackungsverordnung in der rot-schwarzen Bundesregierung zu Beginn der 2000er Jahre hat dazu geführt, dass Pfandflaschen nach und nach verschwanden und stattdessen Plastik-Einweg-Gebinde immer häufiger wurden - und bis heute sind. In der Folge gab es eine starke Zunahme beim sogenannten „Littering“, also Plastik- und Dosenmüll auf den Straßen, in den Parks, in den Wäldern und Gewässern Österreichs. „Das war der Anfang von der Plastikflut in Österreich und hat nachhaltige negative Wirkung auf die Umweltbelastung letztendlich auch der Ozeane“, so der Umweltsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch.



„Die Grünen Wien haben jahrelang eine Verbesserung dieser tristen Umweltsituation gefordert, sind aber bisher an der starren Bundespolitik gescheitert. Wir begrüßen diese Initative der Bundes-ministerin außerordentlich“; so Vizebürgermeisterin Birgit Hebein: „Es ist längst an der Zeit, wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der Plastikflut zu setzen. Wir hoffen, dass in Zeiten der Klimakrise das Umweltbewusstsein auch in den Unternehmen gestiegen ist und solche Maßnahmen zum Ziel führen“.





