Aviso Pressegespräch: Frauen am Wiener Arbeitsmarkt und Corona-Krise – jetzt braucht es gezielte arbeitsmarktpolitische Lösungen!

arbeit plus Wien veranstaltet die erste Jobmesse ausschließlich für Frauen, liefert Hintergrundinfo zur Frauen-Arbeitslosigkeit in Wien und präsentiert das neue Buch „ChancengeberInnen“.

Wien (OTS) - Die Corona-Krise trifft Frauen besonders hart: Sie sind häufig in systemrelevanten Berufen tätig und leisteten während des Lockdowns Außerordentliches. Viele stemmten den Großteil des Homeschoolings neben der Berufstätigkeit – und zahlreiche Frauen, vor allem in Gastronomie und Tourismus, verloren ihren Job. Viele junge Frauen bekamen durch die Krise bisher nicht die Möglichkeit, im Beruf Fuß zu fassen.

Jetzt ist es essenziell, arbeitsuchende Frauen zu unterstützen, damit sich Arbeitslosigkeit nicht verfestigt. arbeit plus Wien unterstützt deshalb auf der an die Corona-Sicherheitsvorgaben angepassten Jobmesse „Perspektiven für Frauen“ in Zusammenarbeit mit dem AMS Wien und dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds arbeitslose Frauen bei der Jobsuche. Am 14.9.2020 warten in der Volkshalle im Wiener Rathaus Jobangebote in verschiedenen Branchen auf 1.000 arbeitsuchende Frauen, die ausschließlich persönlich und über den Tag verteilt eingeladen wurden (Zutritt nur mit Einladung).

Jobs bei sozialintegrativen Betrieben und gemeinnützigen Überlassern sind oftmals Sprungbrett in dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse und Startpunkt für eine neue Karriere: Darüber berichtet das druckfrische Buch „ChancengeberInnen – Von Menschen, die eine neue Jobchance bekommen, und denen, die sie dabei unterstützen“, das im Rahmen des Pressegesprächs vorgestellt wird. Menschen, die in arbeit plus Wien-Mitgliedsbetrieben beschäftigt waren und/oder beraten wurden, erzählen über ihre Sorgen und Herausforderungen in der Zeit der Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus berichten ihre ArbeitgeberInnen von den vielen Vorteilen, die eine Vermittlung durch Sozialintegrative Betriebe bringt. (Die beiden Vorgängerbände „MutmacherInnen“ sind nachzulesen auf www.arbeitplus-wien.at).



Pressegespräch „Frauen am Wiener Arbeitsmarkt und Corona-Krise“

Montag, 14.9.2020, 9.30 Uhr; Arkadenhof des Wiener Rathauses (Eingang über Lichtenfelsgasse)

GesprächspartnerInnen:

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales

Petra Draxl, Geschäftsführerin AMS Wien

Swantje Meyer-Lange, Vorstandsvorsitzende arbeit plus Wien

zwei ehemals von (Langzeit-)Beschäftigungslosigkeit betroffene Frauen und deren ArbeitgeberInnen



Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu individuellen Interviews und zu einem Rundgang durch die Jobmesse in der Volkshalle (unter Einhaltung besonderer Corona-Sicherheitsmaßnahmen).

