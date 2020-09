Mit Abstand die größte Housewarming-Party

Graz (OTS) - Josh gemeinsam mit drei Freunden in der My Smart City Graz erleben! Den exklusiven „Logenplatz“ dazu kann man ab sofort auf Antenne Steiermark gewinnen.

Ganz schön smart: Verena Seidl aus Fürstenfeld wohnt jetzt ein Jahr gratis! Und zwar in einer brandneuen und voll möblierten Wohnung in der My Smart City Graz. Der Schlüssel zum Hauptpreis beim Smart-City-Gewinnspiel auf Antenne Steiermark wurde ihr jetzt von Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler übergeben – mit prominenter Unterstützung. Auch Superstar Josh gratulierte und überraschte Verena mit einem Privatkonzert.

Wie kam sie zu der zusätzlichen Ehre? Für Mister „Cordula Grün“ war der Gig eine Art Generalprobe. Denn am 12. September gibt Josh für alle neuen Mieter in der My Smart City Graz eine Housewarming-Party. Es wird – natürlich unter Einhaltung aller Covid-19-Präventionsmaßnahmen – mit Abstand die größte ihrer Art in Österreich! Die Bewohner feiern auf ihren Balkonen. Der Sound von Josh sowie von den Antenne-DJ Markus Dietrich und DJ Robert Hitch kommt, wie man es aus einer „Silent Disco“ kennt, via Kopfhörer zu ihnen.

Tickets für das Event kann man keine kaufen, sondern nur gewinnen. Eine Wohnung mit Balkon und einem Top-Blick auf die Bühne ist für diesen einen Abend noch frei und wartet auf einen weiteren glücklichen Antenne-Steiermark-Hörer. Er oder sie darf drei Freunde mitbringen und genießt mit ihnen die Party als Ehrengast. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kann man sich ab sofort auf www.antenne.at anmelden.

