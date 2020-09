Anschober: MNS wird in „gelben Regionen“ schon sehr gut umgesetzt

Weltweit bereits über 27 Millionen „bestätigte Fälle“

Wien (OTS/BMSGPK) - Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Dass die politischen Vertreter der betroffenen Regionen nicht begeistert sind, dass ihre Region in der Corona-Ampel als „gelb“ eingestuft wurde, ist ja verständlich. Umso bemerkenswerter ist, dass die betroffene Bevölkerung die mit der Gelb-Schaltung verbundene Ausweitung des Mund-Nasenschutzes gut umsetzt. Aus dem schulischen Bereich werden weitgehend keine Probleme gemeldet, aber auch in den Geschäften war die Realität der Umsetzung am Samstag und auch heute Montag bereits gut.“ ****

Die aktuellen Tageszahlen in Österreich sind weiterhin stabil: 10.398 Tests wurden durchgeführt - 290 Neuinfektionen standen in den vergangenen 24 Stunden 257 Neugenesene gegenüber. Damit liegt die Zahl der Aktiven Fälle bei 3515. Auch die Zahl der Hospitalisierungen bleibt stabil.

International nimmt die Ausbreitung des Corona-Virus weiter zu - der Höhepunkt scheint immer noch nicht erreicht. 321.263 neue „Bestätigte Fälle“ wurden weltweit seit gestern gemeldet, die Zahl der Todesfälle liegt bereits bei 883.000. Enorme Zuwächse in Indien, starke Zuwächse in Lateinamerika, in Europa bleiben Spanien und Frankreich, aber auch einzelne Länder von Südosteuropa die Regionen mit den stärksten Steigerungen.

