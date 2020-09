Bildungsdirektor Himmer zum Schulstart in Wien

Wien (OTS/RK) - "Ich wünsche allen 240.000 Wiener Schülerinnen und Schülern einen guten Schulstart - insbesondere den 17.800 Taferlklasslern, für sie hat heute ein neuer spannender Lebensabschnitt begonnen", stellte Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer anlässlich des heutigen Starts des neuen Schuljahrs 2020/21 fest.

Himmer: „Das neue Schuljahr stellt angesichts der bedingt durch die Coronakrise erschwerten Rahmenbedingungen für uns alle eine besondere Herausforderung dar. Umso wichtiger ist es, dass Schule stattfindet. Denn Kinder brauchen einen strukturierten Alltag und die Kontakte zu Gleichaltrigen.“

Die Stadt – so Himmer - habe für die Schulen ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt. So sind alle Schulen mit umfangreichem Schutzmaterial (Hände- und Flächendesinfektionsmitteln und Mehrwegmasken) ausgestattet. Dies und das große Engagement der PädagogInnen und SchulwartInnen schon bei der Vorbereitung des Schuljahres stelle sicher, dass die Kinder und Jugendlichen einen pädagogischen Raum in der Schule vorfinden, der zugleich ein sicherer und die Gesundheit schützender Raum ist.

Für all jene Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen, die weitere Hilfestellung benötigen, verwies Himmer auf die Corona-Hotline der Wiener Bildungsdirektion unter der Telefonnummer 01-52525/77109. Die Hotline ist von Montag bis Freitag, jeweils von 7.30 bis 15.30 Uhr, erreichbar. Alle Infos sind auch unter www.bildung-wien.gv.at abrufbar.

Als pädagogischen Schwerpunkt für das neue Schuljahr hob der Wiener Bildungsdirektor das Thema Digitalisierung hervor: „In vielerlei Hinsicht ist die Zukunft der Schule auch digital zu denken. Das war vor der Coronakrise schon so - und ist es nun noch mehr.“ Neben der Schaffung der hierfür nötigen Infrastruktur und auch der Schulung der LehrerInnen gehe es – so Himmer – aber auch darum, bestimmte Standards zu etablieren. So war es für viele SchülerInnen (aber auch Eltern) während des Lockdowns herausfordernd, dass die verwendeten Online-Plattfomen teilweise von LehrerIn zu LehrerIn oder Fach zu Fach unterschiedlich waren. Himmer: „Wir arbeiten darauf hin, dass jede Schule sich für eine Plattform entscheidet: Das erleichtert das Lernen und verhindert digitale Konfusion.“

Auch in der Wiener Bildungsdirektion selbst sei das Thema ein zentrales Thema. So werde der BildungsHub Wien weiter ausgebaut: Auf der Plattform www.bildungshub.wien können sich erfolgreiche Wiener Schulprojekte präsentieren und LehrerInnen Hilfe für die Umsetzung neuer Projekte bekommen. Zusätzlich zum virtuellen Hub hat die Bildungsdirektion einen öffentlich zugänglichen Ausstellungs- und Medienraum eingerichtet. Dort finden Informationsveranstaltungen mit allen SchulpartnerInnen und mit externen PartnerInnen statt. Der pädagogische Schwerpunkt des BildungsHub Wien für das neue Schuljahr orientiere sich an den von der UNO Generalversammlung verabschiedeten 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung – die Sustainable Development Goals (SDGs). Hierfür sei man eine enge Zusammenarbeit mit Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer als Repräsentanten des Ban Ki-moon Centre for Global Citizens eingegangen. (schluss)

