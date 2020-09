Lotto: Doppeljackpot – Mittwoch geht es um 2,4 Millionen Euro

Zwei knackten Joker Dreifachjackpot und gewannen je 425.000 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot-Solosechser-Serie der letzten Runden ist gerissen, denn am Sonntag ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ 4, 11, 15, 34,36 und 39 zu tippen und damit den Pot zu leeren. Somit gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und am kommenden Mittwoch geht es um einen Doppeljackpot. Rund 2,4 Millionen Euro werden für den nächsten Sechser erwartet.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 44 und erhalten dafür jeweils mehr als 31.000 Euro. Zwei Steirer und ein Tiroler waren jeweils mit einem Normalschein erfolgreich, einem Oberösterreicher gelang per Quicktipp der Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser, womit die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um den ersten Dreifachjackpot in diesem Jahr, und damit um rund 850.000 Euro. Zwei Wettscheine gab es mit der richtigen Joker Zahl, und deren Besitzer ließen sich diese Chance nicht entgehen, indem sie das „Ja“ angekreuzt hatten. Ein Oberösterreicher und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, dürfen sich nun über jeweils rund 425.000 Euro freuen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. September 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.555.863,06 – 2,4 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.135,10 95 Fünfer zu je EUR 1.430,10 227 Vierer+ZZ zu je EUR 179,50 4.604 Vierer zu je EUR 49,10 6.301 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 76.571 Dreier zu je EUR 5,30 223.657 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 11 15 34 36 39 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. September 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 72 Fünfer zu je EUR 4.687,60 2.882 Vierer zu je EUR 19,80 45.388 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 05 13 15 25 33 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. September 2020

2 Joker EUR 424.653,50 11 mal EUR 8.800,00 123 mal EUR 880,00 1.123 mal EUR 88,00 11.347 mal EUR 8,00 111.074 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 8 3 8 1 7

