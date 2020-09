Aviso zu Pressegespräch: Deloitte Unternehmensmonitor 2020

Präsentation der Unternehmensumfrage zu Herausforderungen und Perspektiven in und nach der COVID-19-Krise

Wien (OTS) - Im Auftrag von Deloitte Österreich hat das Institut SORA zum zweiten Mal eine repräsentative Telefonumfrage unter 614 heimischen Unternehmen durchgeführt. Die Führungskräfte wurden zu ihrer aktuellen Grundstimmung, den Folgen der COVID-19-Pandemie und nachhaltigen Zukunftsvisionen befragt.



Pressegespräch "Deloitte Unternehmensmonitor 2020 von Deloitte Österreich und SORA"

Präsentation von Österreichs größter persönlicher Repräsentativbefragung von Führungskräften zu Herausforderungen und Perspektiven in und nach der COVID-19-Krise mit Christoph Hofinger, Geschäftsführer von SORA, sowie Bernhard Gröhs, CEO von Deloitte Österreich, und Karin Mair, Partnerin bei Deloitte Österreich.



Datum: 15.09.2020, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Deloitte

Renngasse 1, 1010 Wien, Österreich

