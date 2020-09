Neu im Bezirksmuseum 14: Schulraum und Waschküche

Wiedereröffnung am 9.9., Info: bm1140@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Team des Bezirksmuseums Penzing (14., Penzinger Straße 59) war während der Sommer-Pause nicht untätig und hat 2 Ausstellungsräume neu gestaltet. Jetzt sind erstmals eine „Historische Schulklasse“ und eine „Historische Waschküche“ zu sehen. Eine große Dauer-Ausstellung beleuchtet die Geschichte des 14. Bezirkes und eine Sonder-Ausstellung befasst sich bis Juni 2021 mit dem Themenkreis „Kino, Theater und Kleinkunst“. Geöffnet ist das Museum ab Mittwoch, 9. September, jeweils am Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Der Eintritt ist frei. Info: Telefon 897 28 52 (Mittwoch-Vormittag bzw. Anrufbeantworter).

An Feiertagen und an schulfreien Tagen ist das Museum geschlossen. In der Sonder-Ausstellung „Kino, Theater und Kleinkunst“ wird mit Bildmaterial und Texten über solche Veranstaltungsstätten berichtet. Besonders stehen die traditionsreichen „Breitenseer Lichtspiele“ im Blickpunkt. Weitere Reminiszenzen betreffen Theater-Gruppen in Penzing im 18. Jahrhundert. Außerdem werden heutige Schauspiel-Projekte in Pfarrsälen vorgestellt. Herbert Richter amtiert als Leiter des Museums und steht für Auskünfte gerne per E-Mail zur Verfügung: bm1140@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Penzing: www.bezirksmuseum.at

Breitenseer Lichtspiele (BSL): www.bsl-wien.at

Kulturelle Angebote im 14. Bezirk: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse