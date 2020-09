Info-Hotline rund um Pflege

Zum 2. Nationalen Aktionstag für pflegende Angehörige, am 13. September 2020, bieten die Johanniter kostenlose telefonische Beratung rund um das Thema Pflege.

Wien (OTS) - Wenn ein Familienmitglied plötzlich schwer erkrankt und Hilfe benötigt, stehen pflegende Angehörige meist vor großen Herausforderungen. Kaum jemand hat einen Überblick über die Fülle von Angeboten und Anlaufstellen.



Die Johanniter bieten an diesem Tag individuelle Beratung unter der Telefonnummer 0800 88 87 87. Die Expert/innen stehen am 13. September in der Zeit von 11:00 – 18:00 Uhr für alle Fragen rund um das Thema Pflege und Betreuung beratend zur Seite. Das Angebot ist kostenlos.

