„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gags, Gags, Gags“ am 8. September in ORF 1

Außerdem: Start für „Live im SK1“ – Auftakt mit Rainhard Fendrich

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ in ORF 1 feiert am Dienstag, dem 8. September 2020, gleich zwei Premieren! Stermann und Grissemann beziehen in „Willkommen Österreich – Gags, Gags, Gags“ um 22.00 Uhr erstmals seit langer Zeit wieder ihr altes Studio und blicken dabei auf die Höhepunkte der vergangen, Corona-bedingt durchaus turbulenten, Saison zurück. Danach um 23.10 Uhr begrüßt Benny Hörtnagl in ORF 1 zur ersten von insgesamt sechs Late-Night-Music-Sessions im ORF-Tonstudio mit einzigartigen Live-Aufnahmen österreichischer Musikgrößen: Den Auftakt bei „Live im SK1“ macht Austropop-Legende Rainhard Fendrich. In der nächsten Ausgabe – nach einer Unterbrechung aufgrund der Übertragung der Fußball-Champions-League-Qualifikation Gent gegen Rapid Wien – gibt sich Voodoo Jürgens am Dienstag, dem 22. September, die Ehre „Live im SK1“ Musik zu machen.

„Willkommen Österreich – Gags, Gags, Gags“ um 22.00 Uhr

Es gab noch keinen Herbst, in dem sich Stermann und Grissemann so sehr darauf gefreut haben wieder in ihr gutes altes „Willkommen Österreich“-Studio zurückzukehren, wie heuer. Aber es war ja auch kein Jahr wie jedes andere. Auf einen fröhlichen Beginn im Jänner mit einer neuen Bundesregierung und HC Straches Polit-Comeback – kurz gesagt großen Satirethemen – folgte der Corona-bedingte Lockdown, also das Homeoffice-Skype-Elend, und darauf wiederum kam mit dem Umzug ins Quarantänestudio die langsame Rückkehr in die neue Normalität mit Abstand halten und der Corona-Zange. In „Willkommen Österreich – Gags, Gags, Gags“ blicken Stermann und Grissemann auf diese drei Phasen zurück, präsentieren aus jeder die humoristischen Höhepunkte und zeigen nebenbei noch nicht gesehene Einblicke hinter die „Willkommen Österreich“-Kulissen beim Aufbau des Studios, das ab Dienstag, dem 15. September, wieder regulär wöchentlich bespielt wird – zwar ohne Saalpublikum, aber wie gewohnt mit vielen „Gags, Gags, Gags“ und fantastischen Talkgästen.

„Live im SK1: Rainhard Fendrich“ um 23.10 Uhr

The One and Only: Rainhard Fendrich wird das ORF-Tonstudio SK1 am Wiener Küniglberg beschallen und für die Reihe „Live im SK1“ einweihen, passenderweise mit dem Bühnensuperhit „Vü Schöner is des G’fühl“. Er ist wohl unbestritten einer der erfolgreichsten Musiker der vergangenen Jahrzehnte in Österreich (und auch darüber hinaus), feierte heuer nicht nur seinen 65. Geburtstag, sondern auch sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Fendrich platzierte seit Beginn der 80er Jahre 14 Alben auf Platz eins, seine Songs sind mittlerweile Klassiker, die generationenübergreifend funktionieren. „I Am From Austria“ wird seit Jahren bei jeder Hitwahl oder Ranking-Liste der beliebtesten österreichischen Songs auf Platz eins gewählt. Dieser Song wird „Live im SK1“ aktueller denn je klingen, dazu wird Rainhard Fendrich mit seiner kompletten Band auch zwei Songs aus seinem aktuellen, 2019 veröffentlichten Album, „Starkregen“ performen: „Sag ma net es gibt kan Teufel“ und „Mein Leben“. Um Letzteres dreht sich auch das Gespräch zwischen seinen Auftritten mit Benny Hörtnagl:

Fendrich spricht über Gesellschaftspolitik genauso wie über seine große Liebe. Außerdem wird es, bisher unerzählt, die Entstehungsgeschichte zu „Strada del Sole“ geben. Nicht, ohne auch diesen Song spontan mit der Gitarre zu spielen.

