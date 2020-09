HC Strache: Wünsche allen Taferlklasslern einen guten Start in ihr Ausbildungsleben

Corona-Chaos findet leider auch im Bildungssystem seine Fortsetzung

Wien (OTS) - „Ich wünsche allen Taferlklasslern zum heutigen Schulbeginn in Wien einen guten Start in ihr Ausbildungsleben, das eigentlich einen wesentlichen Grundstein für das weitere Leben darstellen sollte. Allerdings wird dies leider die erste Schülergeneration der Nachkriegszeit sein, die sich an diese eigenartige, ja absurde Zeit, mit Schutzmasken in die Schule zu gehen, zurückerinnern wird müssen“, so HC Strache heute.



Das Corona-Chaos, das nun leider auch an den heimischen Schulen seine Fortsetzung finde, habe das Leben allerdings auch für die Eltern nicht leichter gemacht. Im Gegenteil: Der Gesundheits- und Sozialminister liefere einen Fauxpas nach dem anderen, aber auch Bildungsminister Faßmann lasse kein Fettnäpfchen aus und stifte unentwegt Verwirrung. So erkläre er im Bildungssystem die Ausnahme von der Ausnahme bei der Corona-Ampelregelung, sodass sich jetzt niemand mehr auskenne, meinte Strache weiter.



„Daher fordern wir nun klare und evidenzbasierte Regeln für unsere Schüler, anstatt hier Empfehlungen nach dem Zufallsprinzip auszusprechen. Nur so kann wieder Sicherheit und Verlässlichkeit auch im Sinne der Eltern Einzug halten. Und: Meine langjährige Forderung nach einer Gratiscomputer-Aktion für alle Schüler muss endlich umgesetzt werden, damit das Unterrichten zu Hause im Fall der Fälle für alle soziale Gruppen sichergestellt werden kann“, schloss Strache.



