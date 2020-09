Millionenpublikum für „Tatort“-Saisonstart im ORF

Bis zu 1,017 Millionen sahen gestern Krassnitzer und Neuhauser im Austro-Krimi „Pumpen“

Wien (OTS) - Das österreichische „Tatort“-Erfolgsduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser eröffnete gestern, am 6. September 2020, die neue „Tatort“-Saison – und bis zu 1,017 Millionen Österreicherinnen und Österreicher waren beim Fall „Pumpen“ mit dabei. Im Schnitt verfolgten 987.000 den 23. gemeinsamen Krimi der beiden TV-Ermittler. Das bedeutet Bestwert für einen Österreich-„Tatort“ seit November 2019. Die Produktion des ORF, hergestellt von Allegro Film, erreichte damit einen Marktanteil von 29 Prozent (E 12+).

Noch mehr Krassnitzer und Neuhauser: Schwerpunkt zum 60. Geburtstag bzw. Start „Vier Frauen und ein Todesfall“

Zum 60. Geburtstag von Harald Krassnitzer präsentiert der ORF ab 10. September einen umfangreichen Programmschwerpunkt (Details dazu sind online unter presse.ORF.at abrufbar). Adele Neuhauser ist ab 14. September in einer neuen Staffel der ORF-Serie „Vier Frauen und ein Todesfall“ jeweils Montag um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen. Einen neuen ORF-„Tatort“ gibt es mit dem Krimi „Krank“ voraussichtlich am Sonntag, dem 25. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) wird „Tatort – Pumpen“ nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt.

