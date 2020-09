SPÖ-Novak: Bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist unser Wien in den besten Händen!

SPÖ Wien startet mit neuer Plakatwelle zu Arbeit, Bildung, Gesundheit und Wohnen in Intensivwahlkampfphase

Wien (OTS/SPW) - Heute Montag präsentierte die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak, im Arkadenhof des Wiener Rathauses die neuen Wahlplakate der SPÖ Wien: „In den letzten Monaten hat unser Spitzenkandidat, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, unter Beweis gestellt, dass er Wien besonnen und mit ruhiger Hand durch die Corona-Krise führt. Deswegen können wir mit Fug und Recht feststellen: Unser Wien in besten Händen! Das ist auch der Hauptclaim unserer Kampagne, der sich bis zum 11. Oktober durchziehen wird.“****

Im Anschluss gab Novak einen Überblick über die Inhalte, die die SPÖ Wien in der kommenden Wochen transportieren wird. „Im Zentrum stehen jene Themen, die den Wienerinnen und Wiener ganz besonders am Herzen liegen: Gesundheit, Arbeit, Bildung und Wohnen.“

In Zeiten des Coronavirus komme es insbesondere auf Gesundheit an, so Novak: „Und hier machen wir deutlich: Unsere Gesundheit ist in sicheren Händen, weil sich das Wiener Gesundheits- und Pflegesystem in den letzten Monaten als krisenfest erwiesen hat. Wir alle haben gesehen, was ein gut ausgebautes, öffentliches Gesundheitswesen zu leisten im Stande ist – ein Gesundheitssystem, wo es genügend Akutbetten und Beatmungsgeräte gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Und dafür kämpfen wir auch in der Zukunft. Für ein hochwertiges öffentliches Gesundheitssystem, zu dem alle Zugang haben!“

Nirgendwo spüre man die Auswirkungen der Corona-Krise stärker als am Arbeitsmarkt, betonte Novak. Aber Bürgermeister Dr. Michael Ludwig kämpfe um jeden einzelnen Arbeitsplatz, niemand werde zurückgelassen: „Bewiesen hat er das mit den Taxi- und Gastronomiegutscheinen, der Homeoffice-Förderung, Stipendien für Künstlerinnen und Künstler sowie mit insgesamt mehr als 150 Millionen Euro für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Deshalb gilt auch hier für Wien: Unsere Arbeit ist in starken Händen!“

Heute am Tag des Schulstarts gehe es auch mit der neuen Gratis-Ganztagsschule los. Das sei ein weiterer großer Schritt für Wien – nachdem vor 10 Jahren der Gratis-Kindergarten eingeführt wurde: „Wir tun alles, um das Wiener Bildungssystem weiter zu entwickeln, damit unseren Kindern alle Zukunftschancen offenstehen. Damit ist klar: Unsere Bildung ist in kompetenten Händen!“, so Novak.

Danach ging die Landesparteisekretärin auf die „DNA der Wiener Sozialdemokratie“ ein, das Thema Wohnen: „Mehr als 60 Prozent leben bereits im Gemeindebau oder im geförderten Wohnbau. Und eben weil es so viele Mieterinnen und Mieter im sozialen Wohnbau gibt, ist leistbares Wohnen in einer Millionenstadt möglich. Dieses Erfolgsmodell sichert Bürgermeister Dr. Michael Ludwig für die Zukunft ab. Das zeigt noch einmal deutlich: In Wien ist unser Wohnbau in sozialen Händen!“

Abschließend hielt Novak fest, dass sich die SPÖ Wien nun in der Intensivwahlkampfphase befindet: „Es werden herausfordernde Wochen – wir werden alles geben, um so viele Wienerinnen und Wiener zu überzeugen. Aber wir werden dabei immer sachlich und fair bleiben. Denn dieser Wahlkampf ist für uns ein Wettbewerb der besten Ideen – und in eben diesen Wettbewerb bringen wir uns mit den besten Ideen und Konzepten ein. Damit Wien auch in Zukunft die sozialste und lebenswerteste Metropole der Welt bleibt! Und klar ist: Bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist unser Wien in den besten Händen!“ (Schluss) tr

