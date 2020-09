Neue Kunst-Schau „Entfaltungen“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Ein Ausstellungstipp für die Anhängerschaft der zeitgenössischen modernen Malerei: Unter dem Titel „Entfaltungen“ legt die Künstlerin Barbara Brabib eine eindrucksvolle Bilder-Kollektion im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) vor. In ihren Gemälden verarbeitet die Kreative ureigene Gefühle und Erfahrungen. Bedeutsam ist auch der eigentliche Schaffensprozess, dessen individuelle Dynamik die Werke prägt. Brabib lässt dem Publikum Freiraum für eigenständige Deutungen der Arbeiten. Die öffentliche Vernissage der Bilder-Schau „Entfaltungen“ beginnt am Freitag, 11. September, um 18.30 Uhr, im Festsaal des Museums (Zutritt frei). Eine Betrachtung der Malereien ist bis Mittwoch, 23. Dezember, kostenlos möglich. Jeweils Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) ist das Museum offen. Auskunft: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden).

Gesperrt bleiben die Museumsräumlichkeiten an Samstagen vor Schulferien, an schulfreien Tagen und an Feiertagen. Informationen zur Dauer-Ausstellung im Zeichen der Bezirksgeschichte, über eine weitere Sonder-Ausstellung (Thema: „Theater, Kino und Varieté“), über Vorträge und über andere Veranstaltungen im Museum erfragen Interessierte via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse