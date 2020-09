Region Villach – Faaker See – Ossiacher See: Neue Wandertaxis kostenlos mit der Erlebnis CARD nutzen!

Villach (OTS) - Die Wanderschuhe anziehen, den Rucksack packen und ganz ohne das eigene Auto unbeschwert die schönsten Plätze rund um den Ossiacher See und Faaker See erkunden? Das geht. Mit den Wandertaxis, die für Erlebnis CARD-Besitzer im Rahmen des Herbstspecials 2020 kostenlos sind.



Und so funktionieren die Taxis: Bei der Hotline des jeweiligen Wandertaxis gibt man den Abfahrts- und Ankunftsort sowie die gewünschte Abfahrtszeit an und spätestens nach 60 Minuten sitzt man im Auto. Der Einstieg in die Wandertaxis ist an vordefinierten Haltepunkten möglich. Die Anrufsammeltaxis sind vom 13. September bis 01. November in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr im Einsatz und können auch für andere Ausflugsziele bestellt werden.

Neben den Wandertaxis können Erlebnis CARD-Besitzer im Zuge des Herbstspecials 2020 auch die S-Bahn Linie S2 kostenfrei nutzen. Die Bahn ist eine ideale Verbindung von Ledenitzen am Faaker See über Villach nach Steindorf am Ossiacher See.

Aber nicht nur das Mobilitätsangebot, sondern auch das vielfältige Herbstprogramm in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See lässt sich mit der Erlebnis CARD 2020 wunderbar entdecken. Dazu gehören unter anderem die geführten HÜTTENKULT-Wanderungen, ein kostenloser Eintritt in die Therme zu bestimmten Badezeiten und die Radbusse entlang der Flüsse Drau und Gail sowie nach Tarvisio (Italien).

Ein besonderer Ausflugstipp im Herbstspecial-Angebot 2020 ist die Verkostung von exklusiven Kärntner Weinen und eine Führung durch den herbstlichen Weingarten am Sternberg.

Die Erlebnis CARD ist kostenlos bei allen teilnehmenden Gaststätten in der Region erhältlich und bis zum 1. November 2020 gültig.



