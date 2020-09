Einladung zum Lokalaugenschein

Schwere Unwetter in der Wachau

Krems (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 7. September 2020): In Niederösterreich sind in diesem Sommer schon häufig schwere Unwetter niedergegangen. In der Wachau, wo es im heurigen Jahr bereits bei den Marillen zu schweren Schäden gekommen ist, wurde auch der Wein vielerorts durch Gewitter mit Starkregen und Hagel geschädigt.

Über das tatsächliche Schadensausmaß informieren Sie in einem Lokalaugenschein vor Ort:

Johann Donabaum, Winzer und Obmann des Weinbauvereins in Spitz

Winzer und Obmann des Weinbauvereins in Spitz Ing. Josef Kaltenböck, Österreichische Hagelversicherung, Landesleiter Niederösterreich-Ost



Datum: Freitag, 11. September 2020, 9:30 Uhr

Ort: Weingut Johann Donabaum, Laaben 15, 3620 Spitz



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.



Um die geltenden Corona-Bestimmungen entsprechend umzusetzen, bitten wir Sie um Rückmeldung per E-Mail unter m.winkler@hagel.at oder +43 1/403 16 81-42 bis Donnerstag, 10. September.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Hagelversicherung VVaG

Dr. Mario Winkler

Pressesprecher

+43 1 403 16 81-42

m.winkler @ hagel.at