Bezirksmuseum 20 zeigt „Menschen in der Brigittenau“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich engagierte Bezirkshistoriker-Team des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) weist auf die neue Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Menschen in der Brigittenau“ hin: Zu besichtigen ist die Schau von Sonntag, 13. September 2020, bis Sonntag, 28. Februar 2021. Mit 25 Aufnahmen werden Bewohnerinnen und Bewohner des 20. Bezirkes präsentiert. Gestaltet haben die Ausstellung sowohl Jugendliche (betreut vom Verein „Back Bone – Mobile Jugendarbeit 20“) als auch Vertreter des „Senioren-Parlaments“. Die Eröffnungsmatinee fängt um 10.00 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Aufsuchen kann man das Museum am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr und am Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr.

Informationen per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at

Am Eröffnungstag bestreitet das beliebte Wiener Musik-Ensemble „wien.ton.schrammeln“ ein stimmungsvolles Freiluft-Konzert. Im Zeitraum von 11.00 bis 13.00 Uhr sind althergebrachte Melodien aus der Wienerstadt zu hören. Das Ensemble ist gut bekannt für musikalische Darbietungen auf hohem Niveau. Der Anlass für die Sonder-Ausstellung ist das heurige Bezirksjubiläum „120 Jahre Brigittenau“. Erteilung von Auskünften: Telefon 330 50 68 bzw. E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.

Aktuelle Informationen:

Jubiläumsjahr 2020 – 120 Jahre Brigittenau: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/120jahre/

Brigittenau – Wien Geschichte Wiki: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Brigittenau

