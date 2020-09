AC Nautik e.U größter Anbieter beim Küstenpatent B?

AC Nautik e. U., Gössendorf veranstaltet Vorbereitungskurse für das „Kroatische Küstenpatent“, den Boat-Skipper B mit UKW-See-Sprechfunk-Berechtigung.

Wien/Graz (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - In Pressemitteilungen und Blogbeiträgen gibt AC Nautik an, größter Anbieter für das Küstenpatent B mit UKW-See-Sprechfunk-Berechtigung in Österreich und Kroatien zu sein.



Das „Kroatische Küstenpatent“, der Boat-Skipper B, ist das amtliche Schiffsführer-Patent des kroatischen Ministeriums für Seefahrt und Verkehr. Es inkludiert bereits die UKW-Funk-Berechtigung für Kroatien.



Für einen Mitbewerber war unter anderen die Aussage:"AC Nautik ist der größer Anbieter für das Küstenpatent B in Österreich und Kroatien ist." von AC Nautik falsch, er vertrat die Meinung, AC Nautik verletze den Wettbewerb. Die unrichtige Behauptung der Spitzenstellung sei eine Irreführende Geschäftspraktik (gem. § 2 UWG), würde ein Wettbewerbsverstoß sein. Bei Gericht klagte er und beantragte den Erlass einer Einstweiligen Verfügung.

AC Nautik e.U konnte sowohl mit Fakten (eigene Teilnehmerzahlen, Umsatznachweisen etc.) belegen seit 2014 größter Anbieter im Bereich Küstenpatent B in Österreich und Kroatien zu sein.

Offensichtlich aufgrund der umfassenden Beweislage wurde die Klage – AC Nautik e.U ist Marktführer für das Küstenpatent B mit UKW-See-Sprechfunk-Berechtigung – unter Anspruchsverzicht zurückgezogen. Folglich liegt für dieses Verfahren kein gerichtliches Urteil vor, welches bestätigt, dass die Angaben von AC Nautik richtig sind.



Mehr dazu auch unter: https://www.ots.at/redirect/recht-empfinden



Küstenpatent B - Informationen Küstenpatent Kroatien https://www.kuestenpatent-kroatien.at/

Rückfragen & Kontakt:

AC Nautik e.U (Geschäftsinhaber: Martin Fuchshofer)

+43 (0)6763074163

support @ kuestenpatent-kroatien.at

www.kuestenpatent-kroatien.at